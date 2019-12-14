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Final
McKinley80
McCluer South-Berkeley40
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
McKinley7-02-0468/67298/43
McCluer South-Berkeley0-60-1152/22415/59
McKinleyPtsFG3FGFTFL
Tyler Jones (#24, Sr.)237-151-26-80
Derryl Howard (#10, So.)154-92-91-20
Haiden Williams (Sr.)134-61-22-20
Aaric Norman (#22, Sr.)105-10000
Otis Sistrunk (#12, Jr.)84-60-100
Domon Price (#30, Fr.)73-40-41-40
Isaiah Glover (Sr.)21-2000
Lamont Perkins (Sr.)21-1000
McKinley
Individual stats Have not been reported.

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