|Final
|McKinley
|80
|McCluer South-Berkeley
|40
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|McKinley
|7-0
|2-0
|468/67
|298/43
|McCluer South-Berkeley
|0-6
|0-1
|152/22
|415/59
|McKinley
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler Jones (#24, Sr.)
|23
|7-15
|1-2
|6-8
|0
|Derryl Howard (#10, So.)
|15
|4-9
|2-9
|1-2
|0
|Haiden Williams (Sr.)
|13
|4-6
|1-2
|2-2
|0
|Aaric Norman (#22, Sr.)
|10
|5-10
|0
|0
|0
|Otis Sistrunk (#12, Jr.)
|8
|4-6
|0-1
|0
|0
|Domon Price (#30, Fr.)
|7
|3-4
|0-4
|1-4
|0
|Isaiah Glover (Sr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Lamont Perkins (Sr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|McKinley
|Individual stats Have not been reported.