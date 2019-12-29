Box: Mehlville 70, Fort Zumwalt North 52

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fort Zumwalt North
|13
|10
|6
|23
|52
|Mehlville
|20
|17
|17
|16
|70
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fort Zumwalt North
|7-3
|0-0
|599/60
|509/51
|Mehlville
|8-1
|0-0
|673/67
|416/42
|Fort Zumwalt North
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Devan Edwards (#1, 6-2, G, Sr.)
|14
|2
|1
|7-7
|0
|Grant Rapplean (#4, 5-6, G, Sr.)
|11
|0
|3
|2-2
|4
|Mujtaba Alkhaldi (#22, 6-7, C, Sr.)
|10
|4
|0
|2-3
|2
|KJ Lee (#3, 6-6, G, Jr.)
|9
|3
|1
|0
|4
|Drake Stevenson (#10, 6-5, F, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|4
|Cole Riggleman (#11, 6-3, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|3
|Nathan Shedd (#23, 5-9, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Mehlville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Branson (#33, 6-5, G, Sr.)
|25
|7
|1
|8-11
|2
|Lamontay Daughtery (#35, 6-7, G, Sr.)
|14
|7
|0
|0
|3
|King Waller (#22, 6-2, G, Sr.)
|14
|3
|0
|8-11
|2
|Davion Bradford (#24, 7-0, C, Sr.)
|12
|5
|0
|2-2
|0
|Max Roberts (#2, 5-9, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Raph Brown (#4, 6-0, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2