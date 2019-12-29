Box: Mehlville 70, Fort Zumwalt North 52
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Box: Mehlville 70, Fort Zumwalt North 52

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1234Final
Fort Zumwalt North131062352
Mehlville2017171670
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fort Zumwalt North7-30-0599/60509/51
Mehlville8-10-0673/67416/42
Fort Zumwalt NorthPtsFG3FGFTFL
Devan Edwards (#1, 6-2, G, Sr.)14217-70
Grant Rapplean (#4, 5-6, G, Sr.)11032-24
Mujtaba Alkhaldi (#22, 6-7, C, Sr.)10402-32
KJ Lee (#3, 6-6, G, Jr.)93104
Drake Stevenson (#10, 6-5, F, Jr.)51104
Cole Riggleman (#11, 6-3, G, Sr.)2002-23
Nathan Shedd (#23, 5-9, G, Sr.)1001-20
MehlvillePtsFG3FGFTFL
Dylan Branson (#33, 6-5, G, Sr.)25718-112
Lamontay Daughtery (#35, 6-7, G, Sr.)147003
King Waller (#22, 6-2, G, Sr.)14308-112
Davion Bradford (#24, 7-0, C, Sr.)12502-20
Max Roberts (#2, 5-9, G, Sr.)30102
Raph Brown (#4, 6-0, G, Sr.)21002
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