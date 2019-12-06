|1
|2
|3
|4
|Final
|Hancock
|0
|0
|0
|0
|54
|Mehlville
|0
|0
|0
|0
|83
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hancock
|2-1
|0-0
|209/70
|170/57
|Mehlville
|3-0
|0-0
|244/81
|118/39
|Hancock
|Individual stats Have not been reported.
|Mehlville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Branson (#33, 6-5, G, Sr.)
|24
|9
|1
|3-7
|4
|Lamontay Daughtery (#35, 6-7, G, Sr.)
|17
|5
|1
|4-7
|4
|Davion Bradford (#24, 7-0, C, Sr.)
|16
|7
|0
|2-9
|0
|King Waller (#22, 6-2, G, Sr.)
|13
|4
|1
|2-2
|4
|Raph Brown (#4, 6-0, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-1
|1
|Patrick Murphy (#10, 5-11, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Joey Barrett (#20, 6-2, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Dre Townsend (#25, 5-10, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|2