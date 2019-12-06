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1234Final
Hancock000054
Mehlville000083
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hancock2-10-0209/70170/57
Mehlville3-00-0244/81118/39
Hancock
Individual stats Have not been reported.
MehlvillePtsFG3FGFTFL
Dylan Branson (#33, 6-5, G, Sr.)24913-74
Lamontay Daughtery (#35, 6-7, G, Sr.)17514-74
Davion Bradford (#24, 7-0, C, Sr.)16702-90
King Waller (#22, 6-2, G, Sr.)13412-24
Raph Brown (#4, 6-0, G, Sr.)5201-11
Patrick Murphy (#10, 5-11, G, Sr.)30100
Joey Barrett (#20, 6-2, G, Jr.)30100
Dre Townsend (#25, 5-10, G, Sr.)2002-22

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