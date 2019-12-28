Box: Mehlville 68, Lafayette 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lafayette
|8
|10
|14
|5
|37
|Mehlville
|16
|17
|24
|11
|68
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lafayette
|4-4
|0-0
|383/48
|396/50
|Mehlville
|7-1
|0-0
|603/75
|364/46
|Lafayette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Drew Byous (#14, 6-0, G, Jr.)
|11
|1
|3
|0
|2
|Ryan Campbell (#22, 6-3, G, Sr.)
|8
|2
|0
|4-5
|2
|Michael Henneberry (#23, 6-5, F, Jr.)
|6
|2
|0
|2-4
|0
|Dylan Stovall (#5, 5-10, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|KD Diaby (#3, 6-1, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-1
|0
|Drew Behl (#4, 6-5, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Mehlville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Branson (#33, 6-5, G, Sr.)
|19
|4
|2
|5-6
|4
|King Waller (#22, 6-2, G, Sr.)
|18
|6
|2
|0
|2
|Lamontay Daughtery (#35, 6-7, G, Sr.)
|14
|3
|2
|2-3
|5
|Davion Bradford (#24, 7-0, C, Sr.)
|12
|6
|0
|0-2
|2
|Max Roberts (#2, 5-9, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Raph Brown (#4, 6-0, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1