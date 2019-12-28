Box: Mehlville 68, Lafayette 37
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Box: Mehlville 68, Lafayette 37

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1234Final
Lafayette81014537
Mehlville1617241168
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lafayette4-40-0383/48396/50
Mehlville7-10-0603/75364/46
LafayettePtsFG3FGFTFL
Drew Byous (#14, 6-0, G, Jr.)111302
Ryan Campbell (#22, 6-3, G, Sr.)8204-52
Michael Henneberry (#23, 6-5, F, Jr.)6202-40
Dylan Stovall (#5, 5-10, G, Sr.)51102
KD Diaby (#3, 6-1, G, Sr.)5201-10
Drew Behl (#4, 6-5, F, Jr.)21004
MehlvillePtsFG3FGFTFL
Dylan Branson (#33, 6-5, G, Sr.)19425-64
King Waller (#22, 6-2, G, Sr.)186202
Lamontay Daughtery (#35, 6-7, G, Sr.)14322-35
Davion Bradford (#24, 7-0, C, Sr.)12600-22
Max Roberts (#2, 5-9, G, Sr.)30101
Raph Brown (#4, 6-0, G, Sr.)21001
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