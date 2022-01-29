Box: MICDS 54, Priory 45

|1
|2
|3
|4
|Final
|Priory
|7
|13
|8
|17
|45
|MICDS
|10
|8
|15
|21
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Priory
|14-5
|3-2
|1061/56
|877/46
|MICDS
|14-3
|3-2
|951/50
|715/38
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|Priory
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jahaad Fort (#3, 5-11, Sr.)
|21
|2
|3
|8-11
|3
|Max Lipe (#10, 5-11, Jr.)
|8
|2
|1
|1-1
|2
|Jimmy Temprano (#4, 5-10, Sr.)
|7
|1
|1
|2-2
|2
|Matthew Politte (#12, 6-5, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Gerard Grewe (#35, 6-3, Jr.)
|3
|0
|0
|3-6
|4
|Christian Gonzalez (#25, 6-3, So.)
|1
|0
|0
|1-4
|2
|MICDS
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brandon Mitchell-Day (#15, 6-8, F, Sr.)
|16
|4
|1
|5-5
|3
|Jayden Banks (5-10, G, So.)
|10
|0
|2
|4-4
|4
|Jack Hayes (#2, 6-3, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Mark Mintzlaff (#10, 6-2, G, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Marcus Coleman (#3, 6-2, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|4
|Brin Lewis (#24, 6-3, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Tony Nunn (#1, 5-11, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Jason Klutho (#32, 6-5, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1