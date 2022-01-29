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Box: MICDS 54, Priory 45

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1234Final
Priory71381745
MICDS108152154
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Priory14-53-21061/56877/46
MICDS14-33-2951/50715/38

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PrioryPtsFG3FGFTFL
Jahaad Fort (#3, 5-11, Sr.)21238-113
Max Lipe (#10, 5-11, Jr.)8211-12
Jimmy Temprano (#4, 5-10, Sr.)7112-22
Matthew Politte (#12, 6-5, Sr.)51101
Gerard Grewe (#35, 6-3, Jr.)3003-64
Christian Gonzalez (#25, 6-3, So.)1001-42
MICDSPtsFG3FGFTFL
Brandon Mitchell-Day (#15, 6-8, F, Sr.)16415-53
Jayden Banks (5-10, G, So.)10024-44
Jack Hayes (#2, 6-3, F, Sr.)63003
Mark Mintzlaff (#10, 6-2, G, Sr.)60202
Marcus Coleman (#3, 6-2, G, Jr.)60204
Brin Lewis (#24, 6-3, G, Jr.)60202
Tony Nunn (#1, 5-11, G, Sr.)21000
Jason Klutho (#32, 6-5, F, Jr.)21001
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