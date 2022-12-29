 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Miller Career 55, SLUH 51

  • 0
1234Final
Miller Career915181355
SLUH119131851
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Miller Career7-41-0688/63545/50
SLUH7-60-2690/63608/55

People are also reading…

Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Nehemiah Reedus (#10, 6-4, Sr.)13321-21
Charles Nelson (#1, 6-0, Sr.)12222-61
Marlo Slaughter (#4, 6-2, Sr.)10311-23
Cassey Williams (#20, 6-5, Sr.)9212-62
Antione Franklin Jr. (#23, 6-4, Jr.)51100
Cameron Lovett (#12, 6-1, Sr.)42000
Derrian Rockett (#34, 6-5, Sr.)21002
SLUHPtsFG3FGFTFL
Charlie Isom-McCall (#1, 6-0, G, Jr.)20622-21
Aaron Walker Jr. (#2, 5-9, G, Sr.)9114-43
Cal Kreuter (#11, 6-0, G, Sr.)81202
Landon Pace (#24, 6-3, F, So.)6300-10
Richard Phillips (#35, 6-3, F, Sr.)4200-22
Zachary Ortwerth (#22, 6-6, F, Sr.)21002
Jalen Jones (#30, 6-4, G, Jr.)2002-44
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News