Box: Miller Career 55, SLUH 51

|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|9
|15
|18
|13
|55
|SLUH
|11
|9
|13
|18
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|7-4
|1-0
|688/63
|545/50
|SLUH
|7-6
|0-2
|690/63
|608/55
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|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nehemiah Reedus (#10, 6-4, Sr.)
|13
|3
|2
|1-2
|1
|Charles Nelson (#1, 6-0, Sr.)
|12
|2
|2
|2-6
|1
|Marlo Slaughter (#4, 6-2, Sr.)
|10
|3
|1
|1-2
|3
|Cassey Williams (#20, 6-5, Sr.)
|9
|2
|1
|2-6
|2
|Antione Franklin Jr. (#23, 6-4, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Cameron Lovett (#12, 6-1, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Derrian Rockett (#34, 6-5, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|SLUH
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Charlie Isom-McCall (#1, 6-0, G, Jr.)
|20
|6
|2
|2-2
|1
|Aaron Walker Jr. (#2, 5-9, G, Sr.)
|9
|1
|1
|4-4
|3
|Cal Kreuter (#11, 6-0, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|2
|Landon Pace (#24, 6-3, F, So.)
|6
|3
|0
|0-1
|0
|Richard Phillips (#35, 6-3, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|2
|Zachary Ortwerth (#22, 6-6, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Jalen Jones (#30, 6-4, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-4
|4