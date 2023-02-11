|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Miller Career
|6
|12
|13
|19
|7
|57
|Collinsville
|14
|6
|19
|11
|6
|56
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|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|13-8
|1-1
|1304/62
|1145/55
|Collinsville
|19-10
|6-4
|1670/80
|1415/67
|Miller Career
|Individual stats Have not been reported.
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nick Horras (#3, 6-3, G, Jr.)
|15
|4-5
|2-3
|1-1
|2
|Adam Rimar (#42, 6-6, F, Sr.)
|14
|4-5
|0
|6-8
|2
|Zach Chambers (#44, 6-8, C, Jr.)
|9
|4-6
|0
|1-2
|3
|Jake Wilkinson (#20, 6-4, G, Sr.)
|9
|1-2
|1-3
|4-5
|5
|Jamorie Wysinger (#5, 6-0, G, Jr.)
|7
|1-5
|0-5
|5-7
|3
|Stanley Carnahan (#21, 6-6, F, So.)
|2
|1-2
|0
|0
|0