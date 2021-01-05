 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Miller Career 59, Soldan 55
0 comments

Box: Miller Career 59, Soldan 55

  • 0
Subscribe for $1 a month
1234Final
Miller Career000059
Soldan000055
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Miller Career5-01-0296/59236/47
Soldan2-10-1210/42133/27
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Osiris Mahr (#3, 6-3, G, Sr.)15323-54
Eric Calicutt (#24, 6-5, F, Jr.)14308-83
Lamont McClendon (#14, 6-1, G, Sr.)10402-32
Darius Pikes (#20, 6-2, F, Sr.)9401-22
Shelton Flanigan (#30, 6-5, F, Sr.)6006-102
Vemetrius Jackson (#1, 5-7, G, Sr.)3101-24
Brandy Williams (#32, 6-3, F, Sr.)21002
Miller Career
Individual stats Have not been reported.
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports