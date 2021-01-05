Box: Miller Career 59, Soldan 55

|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|0
|0
|0
|0
|59
|Soldan
|0
|0
|0
|0
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|5-0
|1-0
|296/59
|236/47
|Soldan
|2-1
|0-1
|210/42
|133/27
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Osiris Mahr (#3, 6-3, G, Sr.)
|15
|3
|2
|3-5
|4
|Eric Calicutt (#24, 6-5, F, Jr.)
|14
|3
|0
|8-8
|3
|Lamont McClendon (#14, 6-1, G, Sr.)
|10
|4
|0
|2-3
|2
|Darius Pikes (#20, 6-2, F, Sr.)
|9
|4
|0
|1-2
|2
|Shelton Flanigan (#30, 6-5, F, Sr.)
|6
|0
|0
|6-10
|2
|Vemetrius Jackson (#1, 5-7, G, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|4
|Brandy Williams (#32, 6-3, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2