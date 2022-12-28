Box: Miller Career 65, Hazelwood Central 48

|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|4
|19
|15
|27
|65
|Hazelwood Central
|0
|0
|0
|0
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|6-4
|1-0
|633/63
|494/49
|Hazelwood Central
|5-3
|0-1
|442/44
|385/38
People are also reading…
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Charles Nelson (#1, 6-0, Sr.)
|17
|6
|1
|2-2
|4
|Antione Franklin Jr. (#23, 6-4, Jr.)
|12
|3
|1
|3-4
|4
|Cassey Williams (#20, 6-5, Sr.)
|12
|5
|0
|2-2
|3
|Derrian Rockett (#34, 6-5, Sr.)
|9
|4
|0
|1-2
|2
|Nehemiah Reedus (#10, 6-4, Sr.)
|8
|4
|0
|0-2
|2
|Jaden Futrell-Yahwah (#2, 6'1, Jr.)
|4
|0
|1
|1-2
|1
|Cameron Lovett (#12, 6-1, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Marlo Slaughter (#4, 6-2, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3
|Hazelwood Central
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Travis Green (#2, 6-1, Gua, Jr.)
|14
|2
|1
|7-10
|2
|Jhordan Covington Berry (#3, 6-3, Gua, Sr.)
|10
|3
|1
|1-1
|4
|Dominique Fulton (#1, 5-11, Gua, Sr.)
|6
|1
|0
|4-5
|1
|McKinley Williams (#21, 6-0, Gua, Sr.)
|6
|1
|0
|4-5
|5
|Jeremiah Watson (#5, 6-1, Gua, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|1
|Mike Nunley Jr (#11, 5-11, Gua, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Elijah Earvin (#12, 6-5, For, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Donovan Howard (#33, 6-5, For, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1