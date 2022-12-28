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Box: Miller Career 65, Hazelwood Central 48

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1234Final
Miller Career419152765
Hazelwood Central000048
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Miller Career6-41-0633/63494/49
Hazelwood Central5-30-1442/44385/38

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Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Charles Nelson (#1, 6-0, Sr.)17612-24
Antione Franklin Jr. (#23, 6-4, Jr.)12313-44
Cassey Williams (#20, 6-5, Sr.)12502-23
Derrian Rockett (#34, 6-5, Sr.)9401-22
Nehemiah Reedus (#10, 6-4, Sr.)8400-22
Jaden Futrell-Yahwah (#2, 6'1, Jr.)4011-21
Cameron Lovett (#12, 6-1, Sr.)2002-20
Marlo Slaughter (#4, 6-2, Sr.)1001-23
Hazelwood CentralPtsFG3FGFTFL
Travis Green (#2, 6-1, Gua, Jr.)14217-102
Jhordan Covington Berry (#3, 6-3, Gua, Sr.)10311-14
Dominique Fulton (#1, 5-11, Gua, Sr.)6104-51
McKinley Williams (#21, 6-0, Gua, Sr.)6104-55
Jeremiah Watson (#5, 6-1, Gua, Sr.)6111-21
Mike Nunley Jr (#11, 5-11, Gua, So.)21002
Elijah Earvin (#12, 6-5, For, Sr.)2002-20
Donovan Howard (#33, 6-5, For, Sr.)21001
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