Box: Miller Career 78, Soldan 45

|1
|2
|3
|4
|Final
|Soldan
|9
|13
|13
|10
|45
|Miller Career
|16
|17
|22
|23
|78
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Soldan
|1-4
|0-0
|208/42
|303/61
|Miller Career
|3-3
|0-0
|367/73
|297/59
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|Soldan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Joshua Bishop (Sr.)
|13
|4
|1
|2-2
|4
|Abdoul Moussa (#32, Jr.)
|8
|4
|0
|0
|5
|Steven Bonner (Sr.)
|7
|2
|1
|0-2
|2
|Tyshawn Johnson (#30, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|1
|Michael Burrage (#24, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|2
|Jamari Griffin (#4, Sr.)
|4
|1
|0
|2-5
|0
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Charles Nelson (#1, 6-0, Sr.)
|20
|5
|3
|1-2
|2
|Antione Franklin Jr. (#23, 6-4, Jr.)
|20
|7
|1
|3-4
|1
|Nehemiah Reedus (#10, 6-4, Sr.)
|12
|6
|0
|0
|1
|Cassey Williams (#20, 6-5, Sr.)
|9
|4
|0
|1-2
|4
|Farell Elliot (#3, 5-10, Sr.)
|6
|2
|0
|2-4
|2
|Derrian Rockett (#34, 6-5, Sr.)
|5
|2
|0
|1-5
|1
|Marlo Slaughter (#4, 6-2, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Marquis Gleghorn (#14, 5-10, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Cameron Lovett (#12, 6-1, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|3