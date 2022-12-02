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Box: Miller Career 78, Soldan 45

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1234Final
Soldan913131045
Miller Career1617222378
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Soldan1-40-0208/42303/61
Miller Career3-30-0367/73297/59

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SoldanPtsFG3FGFTFL
Joshua Bishop (Sr.)13412-24
Abdoul Moussa (#32, Jr.)84005
Steven Bonner (Sr.)7210-22
Tyshawn Johnson (#30, Sr.)7301-21
Michael Burrage (#24, Sr.)6111-22
Jamari Griffin (#4, Sr.)4102-50
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Charles Nelson (#1, 6-0, Sr.)20531-22
Antione Franklin Jr. (#23, 6-4, Jr.)20713-41
Nehemiah Reedus (#10, 6-4, Sr.)126001
Cassey Williams (#20, 6-5, Sr.)9401-24
Farell Elliot (#3, 5-10, Sr.)6202-42
Derrian Rockett (#34, 6-5, Sr.)5201-51
Marlo Slaughter (#4, 6-2, Sr.)2002-20
Marquis Gleghorn (#14, 5-10, Jr.)21001
Cameron Lovett (#12, 6-1, Sr.)21003
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