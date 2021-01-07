Box: Miller Career 99, Northwest Academy 28

|1
|2
|3
|4
|Final
|Northwest Academy
|7
|4
|13
|4
|28
|Miller Career
|38
|30
|20
|11
|99
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Northwest Academy
|0-2
|0-1
|63/32
|149/74
|Miller Career
|6-1
|2-0
|453/226
|343/172
|Northwest Academy
|Individual stats Have not been reported.
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Osiris Mahr (#3, 6-3, G, Sr.)
|23
|4-5
|5-10
|0
|0
|Eric Calicutt (#24, 6-5, F, Jr.)
|17
|7-10
|0
|3-4
|0
|Charles Nelson (#2, 5-7, G, So.)
|13
|5-8
|1-4
|0
|0
|Darius Pikes (#20, 6-2, F, Sr.)
|11
|4-6
|0
|3-4
|0
|Shelton Flanigan (#30, 6-5, F, Sr.)
|9
|3-7
|1-4
|0
|0
|Kejuan McClendon (#10, 6-0, G, Jr.)
|8
|1-3
|2-5
|0-2
|0
|Brandy Williams (#32, 6-3, F, Sr.)
|6
|3-5
|0-1
|0
|0
|Lamont McClendon (#14, 6-1, G, Sr.)
|6
|0-2
|2-5
|0
|0
|Vemetrius Jackson (#1, 5-7, G, Sr.)
|6
|3-7
|0-1
|0
|0