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Box: Miller Career 99, Northwest Academy 28
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Box: Miller Career 99, Northwest Academy 28

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1234Final
Northwest Academy7413428
Miller Career3830201199
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Northwest Academy0-20-163/32149/74
Miller Career6-12-0453/226343/172
Northwest Academy
Individual stats Have not been reported.
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Osiris Mahr (#3, 6-3, G, Sr.)234-55-1000
Eric Calicutt (#24, 6-5, F, Jr.)177-1003-40
Charles Nelson (#2, 5-7, G, So.)135-81-400
Darius Pikes (#20, 6-2, F, Sr.)114-603-40
Shelton Flanigan (#30, 6-5, F, Sr.)93-71-400
Kejuan McClendon (#10, 6-0, G, Jr.)81-32-50-20
Brandy Williams (#32, 6-3, F, Sr.)63-50-100
Lamont McClendon (#14, 6-1, G, Sr.)60-22-500
Vemetrius Jackson (#1, 5-7, G, Sr.)63-70-100
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