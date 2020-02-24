Box: Miller Career 97, Cleveland 44

|1
|2
|3
|4
|Final
|Cleveland
|10
|10
|12
|12
|44
|Miller Career
|26
|29
|30
|12
|97
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Cleveland
|7-12
|3-1
|967/51
|1223/64
|Miller Career
|14-10
|4-1
|1487/78
|1243/65
|Cleveland
|Individual stats Have not been reported.
|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dajuan Fields (#12, 6-0, Gua, Jr.)
|20
|7-9
|2-2
|0
|0
|Kelin Hill (#22, 6-2, Gua, Sr.)
|18
|9-10
|0-1
|0
|0
|Darius Pikes (#20, 6-2, For, Jr.)
|15
|7-8
|0
|1-2
|0
|Jashaun Parnell (#10, 6-2, Gua, Jr.)
|10
|4-5
|0
|2-2
|0
|Osiris Mahr (#3, 6-1, Gua, Jr.)
|8
|2-3
|1-4
|1-2
|0
|Vemetrius Jackson (#1, 5-5, Gua, Jr.)
|6
|3-4
|0-1
|0
|0
|Shelton Flanigan (#30, 6-5, For, Jr.)
|6
|3-3
|0
|0
|0
|Lamont McClendon (#14, 6-0, Gua, Jr.)
|5
|2-4
|0-3
|1-2
|0
|Eric Calicutt (#40, 6-5, For, So.)
|4
|1-1
|0
|2-2
|0
|Caleb Willis (#23, 6-1, Gua, Jr.)
|3
|1-4
|0-1
|1-2
|0
|Jaylin Thompkins (#32, 6-3, For, So.)
|2
|1-2
|0
|0
|0