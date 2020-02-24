Box: Miller Career 97, Cleveland 44
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Box: Miller Career 97, Cleveland 44

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1234Final
Cleveland1010121244
Miller Career2629301297
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Cleveland7-123-1967/511223/64
Miller Career14-104-11487/781243/65
Cleveland
Individual stats Have not been reported.
Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Dajuan Fields (#12, 6-0, Gua, Jr.)207-92-200
Kelin Hill (#22, 6-2, Gua, Sr.)189-100-100
Darius Pikes (#20, 6-2, For, Jr.)157-801-20
Jashaun Parnell (#10, 6-2, Gua, Jr.)104-502-20
Osiris Mahr (#3, 6-1, Gua, Jr.)82-31-41-20
Vemetrius Jackson (#1, 5-5, Gua, Jr.)63-40-100
Shelton Flanigan (#30, 6-5, For, Jr.)63-3000
Lamont McClendon (#14, 6-0, Gua, Jr.)52-40-31-20
Eric Calicutt (#40, 6-5, For, So.)41-102-20
Caleb Willis (#23, 6-1, Gua, Jr.)31-40-11-20
Jaylin Thompkins (#32, 6-3, For, So.)21-2000
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