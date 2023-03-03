|1
|2
|3
|4
|Final
|Moline
|21
|15
|18
|8
|62
|O'Fallon
|7
|18
|4
|9
|38
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Moline
|4-0
|0-0
|256/64
|178/44
|O'Fallon
|25-8
|9-3
|1861/465
|1602/400
People are also reading…
|Moline
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Owen Freeman (#32)
|22
|11
|0
|0-1
|2
|Brock Harding (#2)
|16
|3
|2
|4-6
|0
|Trey Taylor (#22)
|8
|3
|0
|2-2
|1
|Jasper Ogburn (#10)
|7
|3
|0
|1-3
|2
|Grant Welch (#34)
|6
|0
|2
|0-1
|1
|B Freeman (#5)
|3
|0
|1
|0
|3
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Koby Wilmoth (#31, 6-7, F, Sr.)
|12
|2
|2
|2-2
|3
|Jalen Smith (#4, 6-4, F, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|3
|Isaiah Camper (#21, 6-1, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Rini Harris (#42, 6-3, G, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Dwayne Chatman Jr. (#12, 6-5, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Jaeden Rush (#2, 6-0, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|4