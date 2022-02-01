Box: Mount Vernon, Illinois 49, Jerseyville 36

|1
|2
|3
|4
|Final
|Mount Vernon, Illinois
|6
|13
|14
|16
|49
|Jerseyville
|3
|5
|12
|16
|36
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mount Vernon, Illinois
|17-8
|4-3
|1370/55
|1155/46
|Jerseyville
|11-12
|3-4
|1109/44
|1058/42
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|Mount Vernon, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|NJ Benson (#35, Sr.)
|23
|9
|0
|5-5
|1
|Cooper Hemby (#2, Sr.)
|9
|3
|0
|3-4
|3
|Navontae Nesbit (#5)
|7
|3
|0
|1-1
|0
|Calan Kujawa (#33, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|DaShaunsae King (#55, Sr.)
|4
|2
|0
|0-1
|2
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sam Lamer (#32, 6-3, F, Sr.)
|13
|2-3
|3-5
|0
|3
|Jaxon Brunaugh (#3, 6-1, G, Fr.)
|10
|2-4
|2-7
|0
|0
|Tanner Brunaugh (#13, 6-1, G, Jr.)
|6
|1-5
|1-4
|1-2
|3
|Ayden Kanallakan (#24, 6-4, F, Jr.)
|5
|1-2
|1-5
|0
|3
|Edward Roberts (#4, 6-3, F, Sr.)
|2
|1-3
|0-1
|0
|5