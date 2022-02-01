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Box: Mount Vernon, Illinois 49, Jerseyville 36

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1234Final
Mount Vernon, Illinois613141649
Jerseyville35121636
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mount Vernon, Illinois17-84-31370/551155/46
Jerseyville11-123-41109/441058/42

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Mount Vernon, IllinoisPtsFG3FGFTFL
NJ Benson (#35, Sr.)23905-51
Cooper Hemby (#2, Sr.)9303-43
Navontae Nesbit (#5)7301-10
Calan Kujawa (#33, Sr.)6202-20
DaShaunsae King (#55, Sr.)4200-12
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Sam Lamer (#32, 6-3, F, Sr.)132-33-503
Jaxon Brunaugh (#3, 6-1, G, Fr.)102-42-700
Tanner Brunaugh (#13, 6-1, G, Jr.)61-51-41-23
Ayden Kanallakan (#24, 6-4, F, Jr.)51-21-503
Edward Roberts (#4, 6-3, F, Sr.)21-30-105
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