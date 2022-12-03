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Box: Nashville 42, Triad 39

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1234Final
Nashville000042
Triad000039
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Nashville3-20-0225/45188/38
Triad6-11-0365/73274/55

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Nashville
Individual stats Have not been reported.
TriadPtsFG3FGFTFL
McGrady Noyes (#13, 6-5, Sr.)133-31-14-43
Drew Winslow (#1, 6-5, So.)112-41-14-40
Aydin Hitt (#11, 5-10, Sr.)81-32-600
Tyler Thompson (#34, 6-4, Fr.)301-203
Owen Droy (#14, 6-2, Jr.)21-1002
Jake Stewart (#2, 6-5, Sr.)2002-21
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