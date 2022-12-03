Box: Nashville 42, Triad 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Nashville
|0
|0
|0
|0
|42
|Triad
|0
|0
|0
|0
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Nashville
|3-2
|0-0
|225/45
|188/38
|Triad
|6-1
|1-0
|365/73
|274/55
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|Nashville
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|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|McGrady Noyes (#13, 6-5, Sr.)
|13
|3-3
|1-1
|4-4
|3
|Drew Winslow (#1, 6-5, So.)
|11
|2-4
|1-1
|4-4
|0
|Aydin Hitt (#11, 5-10, Sr.)
|8
|1-3
|2-6
|0
|0
|Tyler Thompson (#34, 6-4, Fr.)
|3
|0
|1-2
|0
|3
|Owen Droy (#14, 6-2, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|2
|Jake Stewart (#2, 6-5, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1