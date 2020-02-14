Box: Nashville 58, Carterville 35

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carterville
|12
|5
|11
|7
|35
|Nashville
|12
|17
|15
|14
|58
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carterville
|0-6
|0-2
|248/41
|329/55
|Nashville
|24-5
|8-0
|1344/224
|953/159
|Carterville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Eli Downen (#24, Jr.)
|14
|3
|2
|2-2
|2
|Carson Pearson (#31, Sr.)
|6
|0
|1
|3-3
|2
|Austin Garbe (Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Laird (#10)
|4
|2
|0
|0
|2
|Burkey (#34)
|3
|0
|1
|0
|0
|Sumner (#35)
|2
|1
|0
|0
|1
|Bryce Anderson (#12, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Nashville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tristen Hercules (#3, Sr.)
|15
|5
|1
|2-2
|1
|Isaac Turner (#34, So.)
|11
|3
|1
|2-4
|3
|Carson Parker (#25, Sr.)
|10
|4
|0
|2-2
|2
|Camden Ritzel (#14, Jr.)
|8
|4
|0
|0-2
|0
|Jaxon Goforth (#23, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Matt Anderson (#43, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Terry Pelczynski (#33, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|3