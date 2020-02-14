Box: Nashville 58, Carterville 35
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Box: Nashville 58, Carterville 35

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A sweetheart of a deal! $3/3 months
1234Final
Carterville12511735
Nashville1217151458
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carterville0-60-2248/41329/55
Nashville24-58-01344/224953/159
CartervillePtsFG3FGFTFL
Eli Downen (#24, Jr.)14322-22
Carson Pearson (#31, Sr.)6013-32
Austin Garbe (Sr.)42003
Laird (#10)42002
Burkey (#34)30100
Sumner (#35)21001
Bryce Anderson (#12, Jr.)21002
NashvillePtsFG3FGFTFL
Tristen Hercules (#3, Sr.)15512-21
Isaac Turner (#34, So.)11312-43
Carson Parker (#25, Sr.)10402-22
Camden Ritzel (#14, Jr.)8400-20
Jaxon Goforth (#23, Jr.)63003
Matt Anderson (#43, Sr.)51102
Terry Pelczynski (#33, Sr.)30103
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