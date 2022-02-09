Box: New Athens 60, Dupo 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Dupo
|5
|14
|8
|5
|32
|New Athens
|15
|8
|23
|14
|60
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Dupo
|5-15
|3-5
|691/35
|1127/56
|New Athens
|13-13
|6-2
|1435/72
|1374/69
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|Dupo
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nate Ticer (#13, Sr.)
|10
|2
|2
|0
|0
|Chase Mantz (#3)
|9
|1
|2
|1-2
|0
|Trey Chadduck (#42)
|7
|3
|0
|1-2
|4
|A.J. Williams (#10, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|Sean Grant (#33)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|New Athens
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gannon Birkner (#33, Jr.)
|28
|11
|0
|6-9
|0
|Codey Boone (#3, Sr.)
|13
|2
|2
|3-3
|3
|Gauge Birkner (#32, Sr.)
|7
|2
|0
|3-4
|1
|Isaiah Lintker (Fr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Ethan Range (#44, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Owen Tolson (#11, So.)
|2
|1
|0
|0
|3
|Cam Bielke (#25, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1