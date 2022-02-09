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Box: New Athens 60, Dupo 32

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1234Final
Dupo5148532
New Athens158231460
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Dupo5-153-5691/351127/56
New Athens13-136-21435/721374/69

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DupoPtsFG3FGFTFL
Nate Ticer (#13, Sr.)102200
Chase Mantz (#3)9121-20
Trey Chadduck (#42)7301-24
A.J. Williams (#10, Sr.)51103
Sean Grant (#33)1001-20
New AthensPtsFG3FGFTFL
Gannon Birkner (#33, Jr.)281106-90
Codey Boone (#3, Sr.)13223-33
Gauge Birkner (#32, Sr.)7203-41
Isaiah Lintker (Fr.)51100
Ethan Range (#44, So.)30100
Owen Tolson (#11, So.)21003
Cam Bielke (#25, Sr.)2002-21
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