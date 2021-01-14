Box: Normandy 75, Northwest Academy 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Normandy
|29
|24
|10
|12
|75
|Northwest Academy
|7
|16
|8
|8
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Normandy
|1-2
|0-0
|189/63
|192/64
|Northwest Academy
|1-3
|1-1
|169/56
|288/96
|Normandy
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Omarion Henry (6-7, G, Sr.)
|22
|8-12
|2-4
|0-2
|0
|Jamaray Davenport (#1, 6-0, G, Sr.)
|14
|1-3
|4-8
|0
|1
|Jamod Robinson (#2, 5-8, G, Jr.)
|14
|4-5
|1-2
|3-4
|0
|Maury Sullivan (#21, 6-2, F, So.)
|7
|3-5
|0
|1-2
|0
|DaMon Brown (#12, 5-9, G, Sr.)
|6
|1-5
|1-2
|1-2
|2
|Dajon O'Kelley (#20, 5-8, G, Sr.)
|5
|1-3
|1-2
|0
|0
|Tyress Webb-Clark (#4, 5-5, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0-2
|0
|Laron Wrice-Sullivan (#22, 6-0, F, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Rammell Thompson (#32, 5-11, F, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|2
|Damonte Petty (#25, 5-9, G, Sr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|3