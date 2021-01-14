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Box: Normandy 75, Northwest Academy 39
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Box: Normandy 75, Northwest Academy 39

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1234Final
Normandy2924101275
Northwest Academy7168839
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Normandy1-20-0189/63192/64
Northwest Academy1-31-1169/56288/96
NormandyPtsFG3FGFTFL
Omarion Henry (6-7, G, Sr.)228-122-40-20
Jamaray Davenport (#1, 6-0, G, Sr.)141-34-801
Jamod Robinson (#2, 5-8, G, Jr.)144-51-23-40
Maury Sullivan (#21, 6-2, F, So.)73-501-20
DaMon Brown (#12, 5-9, G, Sr.)61-51-21-22
Dajon O'Kelley (#20, 5-8, G, Sr.)51-31-200
Tyress Webb-Clark (#4, 5-5, G, Jr.)21-100-20
Laron Wrice-Sullivan (#22, 6-0, F, Jr.)21-2000
Rammell Thompson (#32, 5-11, F, Sr.)21-3002
Damonte Petty (#25, 5-9, G, Sr.)10-101-23
Normandy
Individual stats Have not been reported.
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