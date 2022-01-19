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Box: North Mac 32, Carlinville 20

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1234Final
Carlinville635620
North Mac4871332
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlinville6-51-1455/41413/38
North Mac2-10-0116/11100/9

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CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Ethan Siglock (#1, 6-1, G, Sr.)51104
Ryenn Hart (#3, 6-2, G/F, Jr.)51103
Aaron Wills (#33, 6-5, F, Sr.)4200-33
Mason Duckels (#5, 6-0, G/F, Sr.)4011-21
Ayden Tiburzi (#11, 5-10, G, Sr.)21002
North MacPtsFG3FGFTFL
Mick Downs14602-41
Jackson Alexander8022-23
Austin Dohleman63003
Reed Lewis2002-42
Jackson Pierce2002-42
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