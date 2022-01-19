Box: North Mac 32, Carlinville 20

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlinville
|6
|3
|5
|6
|20
|North Mac
|4
|8
|7
|13
|32
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlinville
|6-5
|1-1
|455/41
|413/38
|North Mac
|2-1
|0-0
|116/11
|100/9
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|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ethan Siglock (#1, 6-1, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|4
|Ryenn Hart (#3, 6-2, G/F, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|Aaron Wills (#33, 6-5, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0-3
|3
|Mason Duckels (#5, 6-0, G/F, Sr.)
|4
|0
|1
|1-2
|1
|Ayden Tiburzi (#11, 5-10, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|North Mac
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mick Downs
|14
|6
|0
|2-4
|1
|Jackson Alexander
|8
|0
|2
|2-2
|3
|Austin Dohleman
|6
|3
|0
|0
|3
|Reed Lewis
|2
|0
|0
|2-4
|2
|Jackson Pierce
|2
|0
|0
|2-4
|2