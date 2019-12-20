Box: O'Fallon 56, Belleville East 50
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Box: O'Fallon 56, Belleville East 50

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1234Final
Belleville East141215950
O'Fallon22819756
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East5-41-3546/61399/44
O'Fallon8-12-1539/60403/45
Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Ethyn Brown (#3, 6-1, G, Jr.)20251-42
Bryson Ivy (#15, 6-1, G, Jr.)9121-21
Braxton Stacker (#1, 6-4, G, So.)8302-71
Eric Wade (#20, 6-3, F, Sr.)6202-22
Ryan Stevenson (#2, 6-3, G, Jr.)42002
Jordan Pickett (#5, 6-1, G, Fr.)30102
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Drew Tebbe (#10, 5-9, G)23261-30
Shaun Riley II (#12, 6-7, F, Jr.)12600-12
Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)9303-44
Amarey Wills (#4, 6-1, G)4004-44
Mason Blakemore (#20, 6-2, G, Jr.)4200-12
Caleb Burton (#23, 6-0, G, So.)42002
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