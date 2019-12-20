Box: O'Fallon 56, Belleville East 50

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|14
|12
|15
|9
|50
|O'Fallon
|22
|8
|19
|7
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|5-4
|1-3
|546/61
|399/44
|O'Fallon
|8-1
|2-1
|539/60
|403/45
|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ethyn Brown (#3, 6-1, G, Jr.)
|20
|2
|5
|1-4
|2
|Bryson Ivy (#15, 6-1, G, Jr.)
|9
|1
|2
|1-2
|1
|Braxton Stacker (#1, 6-4, G, So.)
|8
|3
|0
|2-7
|1
|Eric Wade (#20, 6-3, F, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|2
|Ryan Stevenson (#2, 6-3, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Jordan Pickett (#5, 6-1, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Drew Tebbe (#10, 5-9, G)
|23
|2
|6
|1-3
|0
|Shaun Riley II (#12, 6-7, F, Jr.)
|12
|6
|0
|0-1
|2
|Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)
|9
|3
|0
|3-4
|4
|Amarey Wills (#4, 6-1, G)
|4
|0
|0
|4-4
|4
|Mason Blakemore (#20, 6-2, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|2
|Caleb Burton (#23, 6-0, G, So.)
|4
|2
|0
|0
|2