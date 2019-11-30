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1234Final
Carbondale814171352
O'Fallon1510141655
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carbondale2-10-0177/59135/45
O'Fallon3-00-0192/64129/43
CarbondalePtsFG3FGFTFL
Clayton Greer (#3, 5-10, PG, Sr.)144201
Tavaris Macklin (#5, 6-4, SF, Sr.)14133-43
Davaris Macklin (#11, 6-4, SF, Sr.)11410-25
Farleigh Ward (#23, 5-10, PG, Sr.)5201-15
Tavion Walker (#10, 5-11, PG, Sr.)42004
James Baltz (#25, 6-4, PF, Sr.)4200-51
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Mason Blakemore (#20, 6-2, G, Jr.)14126-94
Shaun Riley II (#12, 6-7, F, Jr.)11501-32
Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)10402-32
Caleb Burton (#23, 6-0, G, So.)10311-34
Drew Tebbe (#10, 5-9, G)5012-20
Amarey Wills (#4, 6-1, G)3101-21
Logan Lowery (#2, 6-2, G)2002-21

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