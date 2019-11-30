|1
|2
|3
|4
|Final
|Carbondale
|8
|14
|17
|13
|52
|O'Fallon
|15
|10
|14
|16
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carbondale
|2-1
|0-0
|177/59
|135/45
|O'Fallon
|3-0
|0-0
|192/64
|129/43
|Carbondale
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Clayton Greer (#3, 5-10, PG, Sr.)
|14
|4
|2
|0
|1
|Tavaris Macklin (#5, 6-4, SF, Sr.)
|14
|1
|3
|3-4
|3
|Davaris Macklin (#11, 6-4, SF, Sr.)
|11
|4
|1
|0-2
|5
|Farleigh Ward (#23, 5-10, PG, Sr.)
|5
|2
|0
|1-1
|5
|Tavion Walker (#10, 5-11, PG, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|James Baltz (#25, 6-4, PF, Sr.)
|4
|2
|0
|0-5
|1
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mason Blakemore (#20, 6-2, G, Jr.)
|14
|1
|2
|6-9
|4
|Shaun Riley II (#12, 6-7, F, Jr.)
|11
|5
|0
|1-3
|2
|Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)
|10
|4
|0
|2-3
|2
|Caleb Burton (#23, 6-0, G, So.)
|10
|3
|1
|1-3
|4
|Drew Tebbe (#10, 5-9, G)
|5
|0
|1
|2-2
|0
|Amarey Wills (#4, 6-1, G)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Logan Lowery (#2, 6-2, G)
|2
|0
|0
|2-2
|1