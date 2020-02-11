Box: O'Fallon 76, Whitfield 59
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Box: O'Fallon 76, Whitfield 59

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1234Final
O'Fallon2121171776
Whitfield135202159
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
O'Fallon19-66-21418/571199/48
Whitfield6-160-01215/491370/55
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Chris Porter (#22, 6-0, G, Jr.)204400
Logan Lowery (#2, 6-2, G)10311-12
Mason Blakemore (#20, 6-2, G, Jr.)9023-43
Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)84002
Dashaun Mosely (#11, 5-8, G, Jr.)81201
Jalen Watson (#15, 6-6, F, Jr.)7301-20
Latrell Bonner (#3, 6-2, G, Jr.)60201
Drew Tebbe (#10, 5-9, G)6111-21
Kendall Walter (#32, 6-3, F, Jr.)1001-21
Ian Wagner (#21, 6-3, F, Jr.)1001-20
WhitfieldPtsFG3FGFTFL
Max Holton (#3, Sr.)171500
Nolan Simon (#5, Fr.)12502-32
Drew Newlin (#25, Sr.)81201
Eddie Simon (#10, Jr.)60201
Isaiah Alexander (#1, Jr.)60203
Jorden Williams (#21, Fr.)51101
Caden Bush (#2, Sr.)42002
Nick Lewis (#4, Fr.)1001-21
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