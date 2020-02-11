Box: O'Fallon 76, Whitfield 59

|1
|2
|3
|4
|Final
|O'Fallon
|21
|21
|17
|17
|76
|Whitfield
|13
|5
|20
|21
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|O'Fallon
|19-6
|6-2
|1418/57
|1199/48
|Whitfield
|6-16
|0-0
|1215/49
|1370/55
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Chris Porter (#22, 6-0, G, Jr.)
|20
|4
|4
|0
|0
|Logan Lowery (#2, 6-2, G)
|10
|3
|1
|1-1
|2
|Mason Blakemore (#20, 6-2, G, Jr.)
|9
|0
|2
|3-4
|3
|Dawson Algee (#30, 6-3, F, So.)
|8
|4
|0
|0
|2
|Dashaun Mosely (#11, 5-8, G, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|1
|Jalen Watson (#15, 6-6, F, Jr.)
|7
|3
|0
|1-2
|0
|Latrell Bonner (#3, 6-2, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Drew Tebbe (#10, 5-9, G)
|6
|1
|1
|1-2
|1
|Kendall Walter (#32, 6-3, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Ian Wagner (#21, 6-3, F, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Whitfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Max Holton (#3, Sr.)
|17
|1
|5
|0
|0
|Nolan Simon (#5, Fr.)
|12
|5
|0
|2-3
|2
|Drew Newlin (#25, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|1
|Eddie Simon (#10, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Isaiah Alexander (#1, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Jorden Williams (#21, Fr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Caden Bush (#2, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Nick Lewis (#4, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1