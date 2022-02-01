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Box: Oakville 64, Seckman 60

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1234Final
Seckman1610151960
Oakville1612132364
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Seckman12-62-11150/641042/58
Oakville12-73-01019/57968/54

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Seckman
Individual stats Have not been reported.
OakvillePtsFG3FGFTFL
Grant Hastings (#24, 6-5, F, Sr.)175-102-31-10
Colby Noblitt (#1, 6-2, G, Jr.)143-52-52-20
Tommy Hennessy (#10, 6-0, G, Jr.)125-1002-23
Brendan Murphy (#13, 6-3, G, Sr.)1203-73-41
Jack Zarr (#2, 6-6, F, Sr.)52-40-11-22
Adam Abuzaid (#23, 6-2, F, Jr.)21-2001
Jack Bishop (#50, 6-5, F/C, Jr.)21-2002
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