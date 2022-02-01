Box: Oakville 64, Seckman 60

|1
|2
|3
|4
|Final
|Seckman
|16
|10
|15
|19
|60
|Oakville
|16
|12
|13
|23
|64
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Seckman
|12-6
|2-1
|1150/64
|1042/58
|Oakville
|12-7
|3-0
|1019/57
|968/54
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|Seckman
|Individual stats Have not been reported.
|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grant Hastings (#24, 6-5, F, Sr.)
|17
|5-10
|2-3
|1-1
|0
|Colby Noblitt (#1, 6-2, G, Jr.)
|14
|3-5
|2-5
|2-2
|0
|Tommy Hennessy (#10, 6-0, G, Jr.)
|12
|5-10
|0
|2-2
|3
|Brendan Murphy (#13, 6-3, G, Sr.)
|12
|0
|3-7
|3-4
|1
|Jack Zarr (#2, 6-6, F, Sr.)
|5
|2-4
|0-1
|1-2
|2
|Adam Abuzaid (#23, 6-2, F, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|1
|Jack Bishop (#50, 6-5, F/C, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0
|2