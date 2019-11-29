|1
|2
|3
|4
|Final
|Odin
|15
|17
|18
|14
|64
|Gillespie
|8
|15
|7
|18
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Odin
|2-1
|0-0
|164/55
|181/60
|Gillespie
|1-2
|0-0
|145/48
|186/62
|Odin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ethan Finckbone (#1)
|24
|8
|1
|5-10
|2
|Reese Wimberly (#21)
|16
|6
|1
|1-4
|1
|Kegan Parrish (#41)
|8
|4
|0
|0
|4
|Lucas Shaffer (#3)
|7
|1
|1
|2-4
|3
|Kaiden Roberts (#2)
|4
|0
|0
|4-4
|5
|Riston Wood (#4)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Kyle Friend (#22)
|2
|1
|0
|0
|0
|Gillespie
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Anthony Kravanya (#24)
|17
|7
|0
|3-4
|4
|Frankie Barrett (#23)
|12
|4
|0
|4-6
|4
|Blake Zenner (#45)
|9
|3
|0
|3-4
|4
|Bobby Robbins (#1)
|4
|2
|0
|0
|0
|Billy Gill (#42)
|4
|1
|0
|2-2
|5
|Brock Fredericks (#2)
|2
|0
|0
|2-2
|3