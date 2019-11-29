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1234Final
Odin1517181464
Gillespie81571848
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Odin2-10-0164/55181/60
Gillespie1-20-0145/48186/62
OdinPtsFG3FGFTFL
Ethan Finckbone (#1)24815-102
Reese Wimberly (#21)16611-41
Kegan Parrish (#41)84004
Lucas Shaffer (#3)7112-43
Kaiden Roberts (#2)4004-45
Riston Wood (#4)3101-23
Kyle Friend (#22)21000
GillespiePtsFG3FGFTFL
Anthony Kravanya (#24)17703-44
Frankie Barrett (#23)12404-64
Blake Zenner (#45)9303-44
Bobby Robbins (#1)42000
Billy Gill (#42)4102-25
Brock Fredericks (#2)2002-23

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