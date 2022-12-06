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Box: O'Fallon 45, Edwardsville 43

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1234Final
O'Fallon81481545
Edwardsville10891643
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
O'Fallon4-22-0354/59303/50
Edwardsville2-31-1229/38241/40

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O'Fallon
Individual stats Have not been reported.
EdwardsvillePtsFG3FGFTFL
AJ Tillman (#1, 6-1, Jr.)143-72-42-21
Isayah Kloster (#21, 6-5, Sr.)136-90-31-22
Jonathan Stump (#33, 6-7, Sr.)72-71-202
Malik Allen (#2, 6-2, Jr.)61-11-51-22
Iosefatu Epenesa (#34, 6-5, So.)21-3003
Kris Crosby (#11, 6-4, Jr.)10-601-25
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