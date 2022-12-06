Box: O'Fallon 45, Edwardsville 43

|1
|2
|3
|4
|Final
|O'Fallon
|8
|14
|8
|15
|45
|Edwardsville
|10
|8
|9
|16
|43
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|O'Fallon
|4-2
|2-0
|354/59
|303/50
|Edwardsville
|2-3
|1-1
|229/38
|241/40
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|O'Fallon
|Individual stats Have not been reported.
|Edwardsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|AJ Tillman (#1, 6-1, Jr.)
|14
|3-7
|2-4
|2-2
|1
|Isayah Kloster (#21, 6-5, Sr.)
|13
|6-9
|0-3
|1-2
|2
|Jonathan Stump (#33, 6-7, Sr.)
|7
|2-7
|1-2
|0
|2
|Malik Allen (#2, 6-2, Jr.)
|6
|1-1
|1-5
|1-2
|2
|Iosefatu Epenesa (#34, 6-5, So.)
|2
|1-3
|0
|0
|3
|Kris Crosby (#11, 6-4, Jr.)
|1
|0-6
|0
|1-2
|5