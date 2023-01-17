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Box: O'Fallon 47, Miller Career 42

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1234Final
Miller Career111081342
O'Fallon111781147
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Miller Career7-71-0824/59700/50
O'Fallon16-57-11180/841019/73

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Miller CareerPtsFG3FGFTFL
Charles Nelson (#1, 5-11, G, Sr.)20622-22
Nehemiah Reedus (#10, 6-5, G, Sr.)93101
Antione Franklin Jr. (#23, 6-4, F, Jr.)72102
Marlo Slaughter (#4, 6-2, G, Sr.)4200-22
Cassey Williams (#20, 6-5, F, Sr.)21000
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Koby Wilmoth (#31, 6-7, F, Sr.)10311-21
Rini Harris (#42, 6-3, G, Jr.)105000
Isaiah Camper (#21, 6-1, G, Sr.)10122-20
Dwayne Chatman Jr. (#12, 6-5, F, Sr.)5201-21
Jalen Smith (#4, 6-4, F, Sr.)42000
Jaeden Rush (#2, 5-10, G, Jr.)42003
Will Brown (#3, 6-1, G, Jr.)21000
Tre Gilliam (#33, 6-2, F, Sr.)2100-41
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