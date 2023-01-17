Box: O'Fallon 47, Miller Career 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Miller Career
|11
|10
|8
|13
|42
|O'Fallon
|11
|17
|8
|11
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Miller Career
|7-7
|1-0
|824/59
|700/50
|O'Fallon
|16-5
|7-1
|1180/84
|1019/73
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|Miller Career
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Charles Nelson (#1, 5-11, G, Sr.)
|20
|6
|2
|2-2
|2
|Nehemiah Reedus (#10, 6-5, G, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Antione Franklin Jr. (#23, 6-4, F, Jr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Marlo Slaughter (#4, 6-2, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|2
|Cassey Williams (#20, 6-5, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Koby Wilmoth (#31, 6-7, F, Sr.)
|10
|3
|1
|1-2
|1
|Rini Harris (#42, 6-3, G, Jr.)
|10
|5
|0
|0
|0
|Isaiah Camper (#21, 6-1, G, Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|0
|Dwayne Chatman Jr. (#12, 6-5, F, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Jalen Smith (#4, 6-4, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Jaeden Rush (#2, 5-10, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Will Brown (#3, 6-1, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Tre Gilliam (#33, 6-2, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0-4
|1