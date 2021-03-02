Box: O'Fallon 48, Collinsville 47

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|O'Fallon
|6
|15
|10
|11
|6
|48
|Collinsville
|12
|14
|7
|9
|5
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|O'Fallon
|4-6
|3-6
|476/48
|521/52
|Collinsville
|5-7
|3-7
|587/59
|579/58
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jalen Smith (#4, 6-3, G, So.)
|13
|6
|0
|1-2
|3
|Dashaun Mosely (#11, 5-9, G, Sr.)
|12
|0
|4
|0
|2
|Latrell Bonner (#3, 6-1, G, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Chris Porter (#22, 6-0, G, Sr.)
|7
|1
|1
|2-3
|0
|Kendall Walter (#32, 6-3, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Jeremiah Tate (#25, 5-10, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Tahj Scott (#20, 5-10, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Collinsville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nate Hall (6-7, F, Sr.)
|18
|6-7
|1-1
|3-3
|2
|Tray Swygeart (#2, 6-1, G, Jr.)
|10
|3-12
|0
|4-6
|3
|Caleb Ballinger (#30, 5-10, G, Sr.)
|7
|1-1
|1-2
|2-3
|1
|Nick Graf (#21, 6-1, G, Sr.)
|5
|1-1
|1-2
|0-1
|1
|Kyle Moore (#5, 5-11, G, Sr.)
|3
|0
|1-6
|0
|3
|Dayton Horras (#24, 5-10, G)
|3
|0-1
|1-1
|0
|1
|Josh Chambers (#40, 6-6, C, Sr.)
|1
|0-1
|0
|1-2
|0