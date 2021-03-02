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Box: O'Fallon 48, Collinsville 47
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Box: O'Fallon 48, Collinsville 47

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12345Final
O'Fallon6151011648
Collinsville121479547
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
O'Fallon4-63-6476/48521/52
Collinsville5-73-7587/59579/58
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Jalen Smith (#4, 6-3, G, So.)13601-23
Dashaun Mosely (#11, 5-9, G, Sr.)120402
Latrell Bonner (#3, 6-1, G, Sr.)84003
Chris Porter (#22, 6-0, G, Sr.)7112-30
Kendall Walter (#32, 6-3, F, Sr.)42004
Jeremiah Tate (#25, 5-10, G, So.)21000
Tahj Scott (#20, 5-10, G, Sr.)2002-21
CollinsvillePtsFG3FGFTFL
Nate Hall (6-7, F, Sr.)186-71-13-32
Tray Swygeart (#2, 6-1, G, Jr.)103-1204-63
Caleb Ballinger (#30, 5-10, G, Sr.)71-11-22-31
Nick Graf (#21, 6-1, G, Sr.)51-11-20-11
Kyle Moore (#5, 5-11, G, Sr.)301-603
Dayton Horras (#24, 5-10, G)30-11-101
Josh Chambers (#40, 6-6, C, Sr.)10-101-20
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