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Box: O'Fallon 54, Belleville East 41

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1234Final
Belleville East911101141
O'Fallon812151954
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belleville East13-23-1923/62703/47
O'Fallon12-46-0897/60780/52

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Belleville EastPtsFG3FGFTFL
Jordan Pickett (#1, 6-4, G, Sr.)20342-23
Mason Mosley (#10, 5-10, PG, Sr.)12313-34
Darien Singleton (#4, 6-1, G, Sr.)30101
Antwine Wilson (#2, 6-4, G/F, Sr.)21000
Tallis Lowery (#3, 6-1, G, Jr.)2002-23
Alex Jackson (#15, 6-5, F, Sr.)21002
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Rini Harris (#42, 6-3, G, Jr.)16604-62
Jaeden Rush (#2, 5-10, G, Jr.)12600-11
Koby Wilmoth (#31, 6-7, F, Sr.)10122-21
Dwayne Chatman Jr. (#12, 6-5, F, Sr.)6202-22
Jalen Smith (#4, 6-4, F, Sr.)5103-43
Will Brown (#3, 6-1, G, Jr.)5103-60
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