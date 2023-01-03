Box: O'Fallon 54, Belleville East 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belleville East
|9
|11
|10
|11
|41
|O'Fallon
|8
|12
|15
|19
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belleville East
|13-2
|3-1
|923/62
|703/47
|O'Fallon
|12-4
|6-0
|897/60
|780/52
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|Belleville East
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jordan Pickett (#1, 6-4, G, Sr.)
|20
|3
|4
|2-2
|3
|Mason Mosley (#10, 5-10, PG, Sr.)
|12
|3
|1
|3-3
|4
|Darien Singleton (#4, 6-1, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Antwine Wilson (#2, 6-4, G/F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Tallis Lowery (#3, 6-1, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|3
|Alex Jackson (#15, 6-5, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rini Harris (#42, 6-3, G, Jr.)
|16
|6
|0
|4-6
|2
|Jaeden Rush (#2, 5-10, G, Jr.)
|12
|6
|0
|0-1
|1
|Koby Wilmoth (#31, 6-7, F, Sr.)
|10
|1
|2
|2-2
|1
|Dwayne Chatman Jr. (#12, 6-5, F, Sr.)
|6
|2
|0
|2-2
|2
|Jalen Smith (#4, 6-4, F, Sr.)
|5
|1
|0
|3-4
|3
|Will Brown (#3, 6-1, G, Jr.)
|5
|1
|0
|3-6
|0