Box: O'Fallon 63, University City 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|11
|8
|14
|8
|41
|O'Fallon
|18
|13
|13
|19
|63
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|4-9
|0-2
|632/49
|661/51
|O'Fallon
|15-5
|7-1
|1133/87
|977/75
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|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Demario Batteast (#3, 5-11, G, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|3
|Jayden Creighton (#22, 6-4, F, So.)
|8
|4
|0
|0-2
|4
|Kobe Jones (#1, 5-9, G, Jr.)
|6
|2
|0
|2-2
|1
|Larryn Porter (#14, 6-1, F, Sr.)
|5
|1
|0
|3-4
|0
|Lee Williams (#20, 6-4, F, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|4
|Michael Rucks (#4, 5-10, G, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Miyel Taylor (#2, 6-0, G, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|4
|Donte Harris (#35, 6-4, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|0
|O'Fallon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rini Harris (#42, 6-3, G, Jr.)
|20
|5
|1
|7-10
|2
|Jaeden Rush (#2, 5-10, G, Jr.)
|13
|5
|1
|0
|3
|Koby Wilmoth (#31, 6-7, F, Sr.)
|12
|1
|3
|1-2
|1
|Dwayne Chatman Jr. (#12, 6-5, F, Sr.)
|7
|2
|0
|3-7
|0
|Jalen Smith (#4, 6-4, F, Sr.)
|5
|2
|0
|1-4
|0
|Isaiah Camper (#21, 6-1, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Malachi Mitchell (#23, 6-4, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0