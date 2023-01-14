 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: O'Fallon 63, University City 41

  • 0
1234Final
University City11814841
O'Fallon1813131963
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City4-90-2632/49661/51
O'Fallon15-57-11133/87977/75

People are also reading…

University CityPtsFG3FGFTFL
Demario Batteast (#3, 5-11, G, Sr.)84003
Jayden Creighton (#22, 6-4, F, So.)8400-24
Kobe Jones (#1, 5-9, G, Jr.)6202-21
Larryn Porter (#14, 6-1, F, Sr.)5103-40
Lee Williams (#20, 6-4, F, Jr.)4102-24
Michael Rucks (#4, 5-10, G, So.)4102-21
Miyel Taylor (#2, 6-0, G, So.)3101-24
Donte Harris (#35, 6-4, F, Sr.)3101-20
O'FallonPtsFG3FGFTFL
Rini Harris (#42, 6-3, G, Jr.)20517-102
Jaeden Rush (#2, 5-10, G, Jr.)135103
Koby Wilmoth (#31, 6-7, F, Sr.)12131-21
Dwayne Chatman Jr. (#12, 6-5, F, Sr.)7203-70
Jalen Smith (#4, 6-4, F, Sr.)5201-40
Isaiah Camper (#21, 6-1, G, Sr.)42003
Malachi Mitchell (#23, 6-4, F, Sr.)21000
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News