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Box: Owensville 47, Sullivan 43
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Box: Owensville 47, Sullivan 43

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12345Final
Sullivan1291010243
Owensville141296647
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Sullivan10-105-21035/521017/51
Owensville8-133-41171/591128/56
SullivanPtsFG3FGFTFL
Owen Farrell (6-1, G, Sr.)194-121-38-85
JD McReynolds (#21, 6-3, F, Sr.)104-402-30
Dillon Farrell (#1, 6-0, G, Sr.)70-12-91-22
Kyle Lewis (#11, 5-10, G, Jr.)50-11-22-20
Noah Stegeman (#3, 5-10, G, Sr.)21-20-104
OwensvillePtsFG3FGFTFL
Brendan Decker (#2, 6-0, Jr.)132-62-53-34
Tyler Heidbrink (#30, 6-3, Sr.)94-40-11-11
Bryce Payne (#11, 6-2, So.)83-602-22
Austin Lowder (#22, 5-9, Jr.)72-31-103
Zaid Epstein (#14, 5-8, Sr.)501-92-20
Landon Valley (#23, 6-1, Jr.)50-21-22-43
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