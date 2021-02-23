Box: Owensville 47, Sullivan 43

|1
|2
|3
|4
|5
|Final
|Sullivan
|12
|9
|10
|10
|2
|43
|Owensville
|14
|12
|9
|6
|6
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Sullivan
|10-10
|5-2
|1035/52
|1017/51
|Owensville
|8-13
|3-4
|1171/59
|1128/56
|Sullivan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Owen Farrell (6-1, G, Sr.)
|19
|4-12
|1-3
|8-8
|5
|JD McReynolds (#21, 6-3, F, Sr.)
|10
|4-4
|0
|2-3
|0
|Dillon Farrell (#1, 6-0, G, Sr.)
|7
|0-1
|2-9
|1-2
|2
|Kyle Lewis (#11, 5-10, G, Jr.)
|5
|0-1
|1-2
|2-2
|0
|Noah Stegeman (#3, 5-10, G, Sr.)
|2
|1-2
|0-1
|0
|4