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Box: Parkway West 50, Eureka 32

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1234Final
Eureka6761332
Parkway West16991650
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Eureka10-72-0710/42623/37
Parkway West10-42-0782/46630/37

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EurekaPtsFG3FGFTFL
Mason Dunlap (#4, 6-0, G, Jr.)10206-60
Nate Dorner (#2, 5-10, G, Jr.)51101
Carter Luft (#10, 6-0, G, Sr.)4102-41
William Sergel (#5, 6-0, G, Jr.)4102-41
Dakota Joggerst (#12, 6-2, G, Sr.)3101-21
Andrew Parker (#24, 6-4, F, Jr.)21000
Jaxson Joggerst (#15, 6-5, F, Fr.)21000
Parkway WestPtsFG3FGFTFL
Tyler King (#21, 6-3, G, Sr.)17612-23
Brady Kuehl (#33, 6-7, F, Sr.)13601-52
Ethan Beach (#25, 6-2, G, Sr.)120404
Mehul Venkatachalam (#32, 6-0, G, Sr.)30101
Brian Wright (#20, 6-4, F, Jr.)30100
Cannon Gibbs (#5, 5-10, G, Sr.)21000
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