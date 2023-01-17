Box: Parkway West 50, Eureka 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Eureka
|6
|7
|6
|13
|32
|Parkway West
|16
|9
|9
|16
|50
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Eureka
|10-7
|2-0
|710/42
|623/37
|Parkway West
|10-4
|2-0
|782/46
|630/37
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|Eureka
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Mason Dunlap (#4, 6-0, G, Jr.)
|10
|2
|0
|6-6
|0
|Nate Dorner (#2, 5-10, G, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|Carter Luft (#10, 6-0, G, Sr.)
|4
|1
|0
|2-4
|1
|William Sergel (#5, 6-0, G, Jr.)
|4
|1
|0
|2-4
|1
|Dakota Joggerst (#12, 6-2, G, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Andrew Parker (#24, 6-4, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Jaxson Joggerst (#15, 6-5, F, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Parkway West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler King (#21, 6-3, G, Sr.)
|17
|6
|1
|2-2
|3
|Brady Kuehl (#33, 6-7, F, Sr.)
|13
|6
|0
|1-5
|2
|Ethan Beach (#25, 6-2, G, Sr.)
|12
|0
|4
|0
|4
|Mehul Venkatachalam (#32, 6-0, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Brian Wright (#20, 6-4, F, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Cannon Gibbs (#5, 5-10, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0