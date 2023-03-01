|1
|2
|3
|4
|Final
|Waynesville
|9
|10
|3
|10
|32
|Parkway West
|16
|16
|11
|8
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Waynesville
|5-3
|0-0
|346/43
|328/41
|Parkway West
|20-6
|6-1
|1494/187
|1215/152
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|Waynesville
|Individual stats Have not been reported.
|Parkway West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler King (#21, 6-3, G, Sr.)
|20
|5
|2
|4-4
|2
|Brady Kuehl (#33, 6-7, F, Sr.)
|11
|5
|0
|1-2
|3
|Ethan Beach (#25, 6-2, G, Sr.)
|9
|0
|3
|0
|2
|Brian Wright (#20, 6-4, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Gannon Snyder (#23, 6-2, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Myles Gilder (#3, 6-0, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2