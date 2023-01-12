 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Parkway West 57, Lafayette 43

  • 0
1234Final
Lafayette9991643
Parkway West1511131857
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lafayette6-80-3687/49738/53
Parkway West9-42-0732/52598/43

People are also reading…

LafayettePtsFG3FGFTFL
Matt Haefner (#23, 6-7, Sr.)276503
Logan Minton (#12, 6-7, Sr.)63002
Josh Dennis (#25, 6-1, Sr.)4200-34
Dade Ellison (#15, 6-1, Jr.)30101
Cooper Williams (#5, 6-2, Sr.)2100-32
PJ Rogan (#10, 5-11, Sr.)1001-22
Parkway WestPtsFG3FGFTFL
Tyler King (#21, 6-3, G, Sr.)26635-92
Gannon Snyder (#23, 6-2, F, Sr.)7301-22
Brian Wright (#20, 6-4, F, Jr.)6202-22
Ethan Beach (#25, 6-2, G, Sr.)6111-24
Brady Kuehl (#33, 6-7, F, Sr.)4200-23
David Burton (#50, 6-4, C, Sr.)42000
Myles Gilder (#3, 6-0, G, Sr.)4200-10
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News