Box: Parkway West 57, Lafayette 43

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lafayette
|9
|9
|9
|16
|43
|Parkway West
|15
|11
|13
|18
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lafayette
|6-8
|0-3
|687/49
|738/53
|Parkway West
|9-4
|2-0
|732/52
|598/43
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|Lafayette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Matt Haefner (#23, 6-7, Sr.)
|27
|6
|5
|0
|3
|Logan Minton (#12, 6-7, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|2
|Josh Dennis (#25, 6-1, Sr.)
|4
|2
|0
|0-3
|4
|Dade Ellison (#15, 6-1, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Cooper Williams (#5, 6-2, Sr.)
|2
|1
|0
|0-3
|2
|PJ Rogan (#10, 5-11, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2
|Parkway West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler King (#21, 6-3, G, Sr.)
|26
|6
|3
|5-9
|2
|Gannon Snyder (#23, 6-2, F, Sr.)
|7
|3
|0
|1-2
|2
|Brian Wright (#20, 6-4, F, Jr.)
|6
|2
|0
|2-2
|2
|Ethan Beach (#25, 6-2, G, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|4
|Brady Kuehl (#33, 6-7, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|3
|David Burton (#50, 6-4, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Myles Gilder (#3, 6-0, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0-1
|0