Box: Parkway West 63, Lafayette 59

|1
|2
|3
|4
|Final
|Parkway West
|11
|22
|12
|18
|63
|Lafayette
|15
|14
|21
|9
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Parkway West
|12-6
|2-1
|993/55
|853/47
|Lafayette
|9-11
|1-3
|991/55
|1055/59
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|Parkway West
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler King (#21, 6-3, G, Sr.)
|26
|5
|4
|4-4
|3
|Brian Wright (#20, 6-4, F, Jr.)
|12
|4
|0
|4-4
|0
|Brady Kuehl (#33, 6-7, F, Sr.)
|12
|2
|2
|2-2
|4
|Gannon Snyder (#23, 6-2, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Mitchell Harms (#34, 6-4, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-1
|0
|Chase Haun (#42, 6-4, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Ethan Beach (#25, 6-2, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|David Burton (#50, 6-4, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Lafayette
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Matt Haefner (#23, 6-7, Sr.)
|26
|7
|2
|6-7
|0
|PJ Rogan (#10, 5-11, Sr.)
|11
|0
|3
|2-3
|5
|Cooper Williams (#5, 6-2, Sr.)
|8
|2
|1
|1-1
|1
|John Renken (#24, 6-4, Jr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|Barbartos (#4)
|4
|0
|0
|4-4
|3
|Josh Dennis (#25, 6-1, Sr.)
|4
|1
|0
|2-3
|2