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Box: Parkway West 63, Lafayette 59

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1234Final
Parkway West1122121863
Lafayette151421959
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Parkway West12-62-1993/55853/47
Lafayette9-111-3991/551055/59

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Parkway WestPtsFG3FGFTFL
Tyler King (#21, 6-3, G, Sr.)26544-43
Brian Wright (#20, 6-4, F, Jr.)12404-40
Brady Kuehl (#33, 6-7, F, Sr.)12222-24
Gannon Snyder (#23, 6-2, F, Sr.)42002
Mitchell Harms (#34, 6-4, F, Sr.)3101-10
Chase Haun (#42, 6-4, Jr.)21002
Ethan Beach (#25, 6-2, G, Sr.)21001
David Burton (#50, 6-4, C, Sr.)21002
LafayettePtsFG3FGFTFL
Matt Haefner (#23, 6-7, Sr.)26726-70
PJ Rogan (#10, 5-11, Sr.)11032-35
Cooper Williams (#5, 6-2, Sr.)8211-11
John Renken (#24, 6-4, Jr.)6202-20
Barbartos (#4)4004-43
Josh Dennis (#25, 6-1, Sr.)4102-32
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