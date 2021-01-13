Box: Pattonville 66, Washington 61

|1
|2
|3
|4
|Final
|Pattonville
|16
|13
|22
|15
|66
|Washington
|14
|14
|17
|16
|61
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pattonville
|8-0
|1-0
|567/71
|415/52
|Washington
|9-3
|3-0
|708/88
|564/70
|Pattonville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kellen Thames (6-5, G, Jr.)
|23
|8
|1
|4-6
|2
|Neno Lee (#2, 5-9, G, Sr.)
|15
|1
|3
|4-4
|2
|Alijah Carter (#15, 6-2, G, Sr.)
|14
|5
|0
|4-5
|3
|Levi Banks (#1, 5-11, G, Sr.)
|10
|1
|2
|2-3
|3
|Justin Coleman (#10, 6-2, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Jonathan Cosby (#22, 6-7, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0-1
|4