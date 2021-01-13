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Box: Pattonville 66, Washington 61
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Box: Pattonville 66, Washington 61

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1234Final
Pattonville1613221566
Washington1414171661
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Pattonville8-01-0567/71415/52
Washington9-33-0708/88564/70
PattonvillePtsFG3FGFTFL
Kellen Thames (6-5, G, Jr.)23814-62
Neno Lee (#2, 5-9, G, Sr.)15134-42
Alijah Carter (#15, 6-2, G, Sr.)14504-53
Levi Banks (#1, 5-11, G, Sr.)10122-33
Justin Coleman (#10, 6-2, F, Jr.)21000
Jonathan Cosby (#22, 6-7, F, Sr.)2100-14
WashingtonPtsFG3FGFTFL
Jarrett Hamlett (#24, 5-11, G, Sr.)183400
Jason Sides (#3, 6-2, G, Sr.)13405-64
Zac Coulter (#23, 5-11, G, Sr.)9212-21
Brigham Broadbent (#1, 6-3, G, Sr.)9303-33
Todd Bieg (#33, 6-7, F, Sr.)63004
Jack Lackman (#22, 6-3, G, Sr.)6020-11
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