Box: Pattonville 77, Lindbergh 37

|1
|2
|3
|4
|Final
|Lindbergh
|13
|6
|14
|4
|37
|Pattonville
|20
|26
|21
|10
|77
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Lindbergh
|7-13
|3-4
|937/47
|1024/51
|Pattonville
|19-1
|7-0
|1462/73
|987/49
|Lindbergh
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carter Knuckles (#15, 6-4, F, Sr.)
|18
|9
|0
|0-1
|3
|Will Stockmann (#23, 6-4, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|0
|Mason Ribble (#22, 6-3, F, Jr.)
|5
|2
|0
|1-3
|2
|Tyler Cochran (#11, 6-0, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Payton Jaggie (#12, 5-10, PG, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Joel Bell (#4, 6-3, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Pattonville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kellen Thames (6-5, G, Jr.)
|20
|7
|0
|6-9
|0
|Neno Lee (#2, 5-9, G, Sr.)
|14
|3
|2
|2-3
|1
|Levi Banks (#1, 5-11, G, Sr.)
|13
|1
|3
|2-2
|2
|Alijah Carter (#15, 6-2, G, Sr.)
|10
|3
|1
|1-2
|4
|Zion Hampton (#23, 6-2, F, So.)
|6
|2
|0
|2-2
|2
|Jonathan Cosby (#22, 6-7, F, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|2
|Justin Coleman (#10, 6-2, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Jayden Essex (#5, 5-9, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Mike Irving (#24, 5-10, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1