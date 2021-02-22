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Box: Pattonville 77, Lindbergh 37
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Box: Pattonville 77, Lindbergh 37

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1234Final
Lindbergh13614437
Pattonville2026211077
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Lindbergh7-133-4937/471024/51
Pattonville19-17-01462/73987/49
LindberghPtsFG3FGFTFL
Carter Knuckles (#15, 6-4, F, Sr.)18900-13
Will Stockmann (#23, 6-4, F, Jr.)63000
Mason Ribble (#22, 6-3, F, Jr.)5201-32
Tyler Cochran (#11, 6-0, G, Sr.)30102
Payton Jaggie (#12, 5-10, PG, Jr.)30102
Joel Bell (#4, 6-3, F, Sr.)2002-20
PattonvillePtsFG3FGFTFL
Kellen Thames (6-5, G, Jr.)20706-90
Neno Lee (#2, 5-9, G, Sr.)14322-31
Levi Banks (#1, 5-11, G, Sr.)13132-22
Alijah Carter (#15, 6-2, G, Sr.)10311-24
Zion Hampton (#23, 6-2, F, So.)6202-22
Jonathan Cosby (#22, 6-7, F, Sr.)5201-22
Justin Coleman (#10, 6-2, F, Jr.)42000
Jayden Essex (#5, 5-9, G, So.)30100
Mike Irving (#24, 5-10, G, Jr.)21001
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