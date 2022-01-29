Box: Pinckneyville 47, Steeleville 24

|1
|2
|3
|4
|Final
|Steeleville
|4
|4
|8
|8
|24
|Pinckneyville
|12
|12
|6
|17
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Steeleville
|15-7
|5-0
|1158/53
|959/44
|Pinckneyville
|10-1
|0-0
|581/26
|401/18
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|Steeleville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carter Wasson (#23, Jr.)
|8
|1
|1
|3-7
|2
|Evan Buch (#44, Jr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|Reid Harriss (#42, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|4
|Zach Mevert (#22, Sr.)
|3
|0
|0
|3-4
|1
|Lane Lazenby (#2, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Jacoby Gross (#3, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Pinckneyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Duke Riggins (#11, 5-11, G, Sr.)
|11
|4
|1
|0
|1
|Trey Moll (#34, 6-3, F, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|3
|Nile Adcock (#12, 6-3, F, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Vaden Szczepanski (#30, 6-0, F, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Kellen Scott (#23)
|5
|1
|1
|0
|4
|Pearson Launius (#14, 6-1, G, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Jase Lee (#25)
|2
|1
|0
|0
|0
|Joey Iaccino (#33)
|2
|1
|0
|0
|2