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Box: Pinckneyville 47, Steeleville 24

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1234Final
Steeleville448824
Pinckneyville121261747
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Steeleville15-75-01158/53959/44
Pinckneyville10-10-0581/26401/18

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SteelevillePtsFG3FGFTFL
Carter Wasson (#23, Jr.)8113-72
Evan Buch (#44, Jr.)6202-20
Reid Harriss (#42, Jr.)3101-24
Zach Mevert (#22, Sr.)3003-41
Lane Lazenby (#2, Sr.)21002
Jacoby Gross (#3, Jr.)21002
PinckneyvillePtsFG3FGFTFL
Duke Riggins (#11, 5-11, G, Sr.)114101
Trey Moll (#34, 6-3, F, Sr.)93103
Nile Adcock (#12, 6-3, F, Sr.)93101
Vaden Szczepanski (#30, 6-0, F, Sr.)60200
Kellen Scott (#23)51104
Pearson Launius (#14, 6-1, G, Jr.)3101-21
Jase Lee (#25)21000
Joey Iaccino (#33)21002
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