|1
|2
|3
|4
|Final
|Pinckneyville
|16
|9
|11
|12
|48
|Columbia
|6
|14
|5
|20
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pinckneyville
|15-3
|1-1
|1004/56
|761/42
|Columbia
|28-5
|8-2
|1980/110
|1452/81
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|Pinckneyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Pearson Launius (#14, 6-2, G, Sr.)
|19
|4
|0
|11-14
|1
|Karsen Konkel (#45, 6-6, C, Jr.)
|8
|4
|0
|0-1
|4
|Hunter Smith (#20, 5-10, G, Jr.)
|7
|0
|1
|4-8
|0
|Reid Harriss (#33, 6-5, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|4
|Asher Jausel (#21, 6-0, G, Sr.)
|4
|1
|0
|2-4
|1
|Kellen Scott (#23, 6-4, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|17
|4-8
|2-9
|3-3
|3
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|12
|5-9
|0-3
|2-3
|3
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|11
|4-6
|0-1
|3-3
|4
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|5
|2-7
|0
|1-1
|2