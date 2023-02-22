|1
|2
|3
|4
|Final
|Pinckneyville
|0
|0
|0
|0
|61
|Freeburg
|0
|0
|0
|0
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pinckneyville
|14-3
|1-1
|956/56
|716/42
|Freeburg
|21-12
|6-4
|1854/109
|1623/95
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|Pinckneyville
|Individual stats Have not been reported.
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lane Otten (#32, 6-4, Sr.)
|13
|5-8
|0
|3-7
|3
|Caleb Weber (#3, 6-0, Sr.)
|9
|1-7
|2-3
|1-2
|3
|Cole Stuart (#1, 5-10, Jr.)
|7
|2-4
|1-3
|0
|2
|Julian Trentman (#22, 6-5, Sr.)
|4
|2-5
|0
|0
|4
|Michael Cooper (#4, 6-0, Jr.)
|3
|1-2
|0
|1-2
|2
|Lain Krauss (#24, 5-10, Jr.)
|2
|0
|0-1
|2-2
|0
|Jase Brentlinger (5-10, So.)
|1
|0
|0
|1-2
|1