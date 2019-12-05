|1
|2
|3
|4
|Final
|Freeburg
|10
|14
|7
|14
|45
|Pinckneyville
|12
|18
|16
|16
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Freeburg
|2-1
|0-0
|147/49
|123/41
|Pinckneyville
|3-0
|0-0
|196/65
|110/37
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Jr.)
|23
|4
|4
|3-5
|1
|Luke Ervie (#3, 6-1, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Colin Brueggemann (#21, 6-7, Jr.)
|5
|1
|0
|3-7
|3
|Jacob Carmack (#45, 6-1, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Griffin Range (#22, 6-2, Jr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Austin Lickenbrock (#12, 6-2, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|3
|Pinckneyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dawson Yates (#12, 6-2, G, Sr.)
|20
|5
|2
|4-4
|1
|Hunter Riggins (#24, 6-0, G, Sr.)
|18
|4
|3
|1-1
|3
|Devin Kitchen (#40, 6-1, F, Sr.)
|11
|4
|1
|0
|5
|Dre Scott (#23, 6-4, F, Jr.)
|7
|2
|0
|3-4
|3
|Vaden Szczepanski (#30, 6-0, F, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Ben Restoff (#10, 6-1, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|4
|Grant Tanner (#20, 6-4, F, Sr.)
|2
|1
|0
|0-1
|2