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1234Final
Freeburg101471445
Pinckneyville1218161662
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Freeburg2-10-0147/49123/41
Pinckneyville3-00-0196/65110/37
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Jr.)23443-51
Luke Ervie (#3, 6-1, Sr.)93101
Colin Brueggemann (#21, 6-7, Jr.)5103-73
Jacob Carmack (#45, 6-1, So.)3101-21
Griffin Range (#22, 6-2, Jr.)3101-21
Austin Lickenbrock (#12, 6-2, Sr.)2002-23
PinckneyvillePtsFG3FGFTFL
Dawson Yates (#12, 6-2, G, Sr.)20524-41
Hunter Riggins (#24, 6-0, G, Sr.)18431-13
Devin Kitchen (#40, 6-1, F, Sr.)114105
Dre Scott (#23, 6-4, F, Jr.)7203-43
Vaden Szczepanski (#30, 6-0, F, So.)21000
Ben Restoff (#10, 6-1, G, Jr.)21004
Grant Tanner (#20, 6-4, F, Sr.)2100-12

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