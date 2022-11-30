Box: Red Bud 46, Steeleville 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Steeleville
|10
|9
|15
|5
|39
|Red Bud
|9
|10
|8
|19
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Steeleville
|0-2
|0-0
|87/44
|121/60
|Red Bud
|3-0
|0-0
|163/82
|112/56
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|Steeleville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jacoby Gross (#3, 6-0, Sr.)
|19
|4
|2
|5-6
|2
|Carter Wasson (#23, 6-1, Sr.)
|8
|2
|1
|1-4
|4
|Jack Knop (#4, 6-2, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|3
|Evan Buch (#44, 6-2, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Hayden Sternberg (#21, 6-3, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Red Bud
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Drew Grohmann (#3, 6-0, G, Sr.)
|13
|2
|3
|0
|0
|Trent Sternberg (#25, 5-11, G, So.)
|13
|1
|2
|5-6
|2
|Noah Gantner (#12, 5-9, G, Sr.)
|7
|2
|1
|0-1
|1
|Devin Hall (#1, 6-3, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Owen Liefer (#2, 6-2, G, Jr.)
|4
|0
|0
|4-8
|1
|Nick Gantner (#10, 5-9, F, Sr.)
|3
|0
|0
|3-4
|2