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Box: Red Bud 46, Steeleville 39

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1234Final
Steeleville10915539
Red Bud91081946
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Steeleville0-20-087/44121/60
Red Bud3-00-0163/82112/56

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SteelevillePtsFG3FGFTFL
Jacoby Gross (#3, 6-0, Sr.)19425-62
Carter Wasson (#23, 6-1, Sr.)8211-44
Jack Knop (#4, 6-2, Sr.)51103
Evan Buch (#44, 6-2, Jr.)42001
Hayden Sternberg (#21, 6-3, So.)3101-21
Red BudPtsFG3FGFTFL
Drew Grohmann (#3, 6-0, G, Sr.)132300
Trent Sternberg (#25, 5-11, G, So.)13125-62
Noah Gantner (#12, 5-9, G, Sr.)7210-11
Devin Hall (#1, 6-3, F, Sr.)63001
Owen Liefer (#2, 6-2, G, Jr.)4004-81
Nick Gantner (#10, 5-9, F, Sr.)3003-42
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