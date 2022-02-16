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Box: Ritenour 57, University City 56

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1234Final
Ritenour420181557
University City188161456
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Ritenour4-142-2993/551174/65
University City14-86-11287/721203/67

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Ritenour
Individual stats Have not been reported.
University CityPtsFG3FGFTFL
Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)156-90-13-52
Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)113-41-32-32
Miyel Taylor (#11, 5-9, G, Fr.)92-51-12-33
Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)62-502-40
Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)51-61-10-22
Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)42-60-102
Larryn Porter (#12, 5-10, G, Jr.)41-102-30
Jayden Creighton (#14, 6-3, F, Fr.)21-1001
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