Box: Ritenour 57, University City 56

|1
|2
|3
|4
|Final
|Ritenour
|4
|20
|18
|15
|57
|University City
|18
|8
|16
|14
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Ritenour
|4-14
|2-2
|993/55
|1174/65
|University City
|14-8
|6-1
|1287/72
|1203/67
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|Ritenour
|Individual stats Have not been reported.
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)
|15
|6-9
|0-1
|3-5
|2
|Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)
|11
|3-4
|1-3
|2-3
|2
|Miyel Taylor (#11, 5-9, G, Fr.)
|9
|2-5
|1-1
|2-3
|3
|Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)
|6
|2-5
|0
|2-4
|0
|Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)
|5
|1-6
|1-1
|0-2
|2
|Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)
|4
|2-6
|0-1
|0
|2
|Larryn Porter (#12, 5-10, G, Jr.)
|4
|1-1
|0
|2-3
|0
|Jayden Creighton (#14, 6-3, F, Fr.)
|2
|1-1
|0
|0
|1