Box: Ritenour 71, University City 62

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|11
|12
|24
|15
|62
|Ritenour
|17
|11
|18
|25
|71
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|6-10
|1-3
|820/51
|809/51
|Ritenour
|12-6
|3-0
|1075/67
|994/62
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|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lee Williams (#20, 6-4, F, Jr.)
|21
|7-12
|1-4
|4-4
|3
|Kobe Jones (#1, 5-9, G, Jr.)
|15
|4-10
|0
|7-12
|3
|Miyel Taylor (#2, 6-0, G, So.)
|7
|0-3
|1-3
|4-5
|4
|Jayden Creighton (#22, 6-4, F, So.)
|7
|3-4
|0
|1-3
|1
|Larryn Porter (#14, 6-1, F, Sr.)
|6
|3-5
|0-5
|0
|4
|Donte Harris (#35, 6-4, F, Sr.)
|4
|2-2
|0
|0
|1
|Michael Rucks (#4, 5-10, G, So.)
|2
|1-1
|0-2
|0
|3
|University City
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