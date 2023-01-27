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Box: Ritenour 71, University City 62

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1234Final
University City1112241562
Ritenour1711182571
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City6-101-3820/51809/51
Ritenour12-63-01075/67994/62

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University CityPtsFG3FGFTFL
Lee Williams (#20, 6-4, F, Jr.)217-121-44-43
Kobe Jones (#1, 5-9, G, Jr.)154-1007-123
Miyel Taylor (#2, 6-0, G, So.)70-31-34-54
Jayden Creighton (#22, 6-4, F, So.)73-401-31
Larryn Porter (#14, 6-1, F, Sr.)63-50-504
Donte Harris (#35, 6-4, F, Sr.)42-2001
Michael Rucks (#4, 5-10, G, So.)21-10-203
University City
Individual stats Have not been reported.
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