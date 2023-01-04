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Box: SLUH 76, Confluence 25

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1234Final
Confluence8211425
SLUH1825201376
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Confluence3-90-0429/36678/56
SLUH8-60-2766/64633/53

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ConfluencePtsFG3FGFTFL
Ralph Times (#4, 6-0, F, Sr.)8211-22
Aaron Mitchell (#11, 6-0, G, Sr.)6111-23
White42002
Randall Young (#10, 6-4, F, Jr.)42003
Nash (#4)30100
SLUHPtsFG3FGFTFL
Aaron Walker Jr. (#2, 5-9, G, Sr.)19712-21
Richard Phillips (#35, 6-3, F, Sr.)13503-42
Zachary Ortwerth (#22, 6-6, F, Sr.)105000
Jalen Jones (#30, 6-4, G, Jr.)6300-21
Cayman Butler (#5, 6-8, F, Sr.)51100
Dylan Humphrey (#3, 5-10, G, So.)4102-21
Cal Kreuter (#11, 6-0, G, Sr.)42000
Charlie Isom-McCall (#1, 6-0, G, Jr.)4102-22
Zion Spencer (#15, 5-10, G, Jr.)42000
Kaleb Logan (#32, 6-2, F, Jr.)30100
Patrick Martin (#33, 6-2, F, Jr.)21000
Dylan Freeman (#12, 6-0, G, Jr.)21002
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