Box: SLUH 76, Confluence 25

|1
|2
|3
|4
|Final
|Confluence
|8
|2
|11
|4
|25
|SLUH
|18
|25
|20
|13
|76
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Confluence
|3-9
|0-0
|429/36
|678/56
|SLUH
|8-6
|0-2
|766/64
|633/53
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|Confluence
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ralph Times (#4, 6-0, F, Sr.)
|8
|2
|1
|1-2
|2
|Aaron Mitchell (#11, 6-0, G, Sr.)
|6
|1
|1
|1-2
|3
|White
|4
|2
|0
|0
|2
|Randall Young (#10, 6-4, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Nash (#4)
|3
|0
|1
|0
|0
|SLUH
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Aaron Walker Jr. (#2, 5-9, G, Sr.)
|19
|7
|1
|2-2
|1
|Richard Phillips (#35, 6-3, F, Sr.)
|13
|5
|0
|3-4
|2
|Zachary Ortwerth (#22, 6-6, F, Sr.)
|10
|5
|0
|0
|0
|Jalen Jones (#30, 6-4, G, Jr.)
|6
|3
|0
|0-2
|1
|Cayman Butler (#5, 6-8, F, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Dylan Humphrey (#3, 5-10, G, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Cal Kreuter (#11, 6-0, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Charlie Isom-McCall (#1, 6-0, G, Jr.)
|4
|1
|0
|2-2
|2
|Zion Spencer (#15, 5-10, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Kaleb Logan (#32, 6-2, F, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Patrick Martin (#33, 6-2, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Dylan Freeman (#12, 6-0, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|2