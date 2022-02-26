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Box: SLUH 83, Fox 33

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1234Final
Fox5781333
SLUH2720241283
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Fox3-190-61082/491352/61
SLUH16-73-51376/631220/55

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FoxPtsFG3FGFTFL
Brendan Moss (#22, 6, G, Sr.)17052-20
Cayden Keisker (#25, 6, G, So.)42001
Ethan Mazzola (#35, 6-4, G, Fr.)42002
Carson Keisker (#12, 6, G, Sr.)3010-22
Jaden Green (#44, 6-2, F, Sr.)3101-23
Dylan Stevens (#3, 5-11, G, Jr.)1001-21
Timothy Pisoni (#30, 6-1, G, Jr.)1001-20
SLUHPtsFG3FGFTFL
Zachary Ortwerth (#22, 6-6, F, Jr.)18802-21
Nick Kramer (#21, 6-4, G, Sr.)15414-62
Aaron Walker Jr. (#2, 5-8, G, Jr.)126001
Landon Pace (#25, 6-3, F, Fr.)6202-20
Cayman Butler (#35, 6-8, F, Jr.)63002
Jack Christanell (#15, 6-0, G, Sr.)5201-20
Richard Phillips (#33, 6-3, F, Jr.)42001
Charlie Isom-McCall (#3, 5-10, G, So.)42001
Kevin Hogan (#40, 6-8, F, Sr.)4102-21
Charlie Stewart (#20, 6-2, G, Sr.)30100
Dwayne Chatman (#32, 6-4, F, Jr.)21000
Jaden McClain (#1, 5-10, G, Sr.)21000
Cal Kreuter (#5, 5-10, G, Jr.)2100-22
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