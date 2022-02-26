Box: SLUH 83, Fox 33

|1
|2
|3
|4
|Final
|Fox
|5
|7
|8
|13
|33
|SLUH
|27
|20
|24
|12
|83
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Fox
|3-19
|0-6
|1082/49
|1352/61
|SLUH
|16-7
|3-5
|1376/63
|1220/55
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|Fox
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brendan Moss (#22, 6, G, Sr.)
|17
|0
|5
|2-2
|0
|Cayden Keisker (#25, 6, G, So.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Ethan Mazzola (#35, 6-4, G, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Carson Keisker (#12, 6, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0-2
|2
|Jaden Green (#44, 6-2, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|3
|Dylan Stevens (#3, 5-11, G, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Timothy Pisoni (#30, 6-1, G, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|SLUH
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Zachary Ortwerth (#22, 6-6, F, Jr.)
|18
|8
|0
|2-2
|1
|Nick Kramer (#21, 6-4, G, Sr.)
|15
|4
|1
|4-6
|2
|Aaron Walker Jr. (#2, 5-8, G, Jr.)
|12
|6
|0
|0
|1
|Landon Pace (#25, 6-3, F, Fr.)
|6
|2
|0
|2-2
|0
|Cayman Butler (#35, 6-8, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0
|2
|Jack Christanell (#15, 6-0, G, Sr.)
|5
|2
|0
|1-2
|0
|Richard Phillips (#33, 6-3, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Charlie Isom-McCall (#3, 5-10, G, So.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Kevin Hogan (#40, 6-8, F, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Charlie Stewart (#20, 6-2, G, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Dwayne Chatman (#32, 6-4, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Jaden McClain (#1, 5-10, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Cal Kreuter (#5, 5-10, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0-2
|2