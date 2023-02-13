|1
|2
|3
|4
|Final
|Silex
|14
|13
|17
|5
|49
|South Callaway
|30
|22
|27
|7
|86
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Silex
|2-18
|0-8
|869/43
|1229/61
|South Callaway
|3-5
|0-0
|463/23
|471/24
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|Silex
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tyler Twellman (#3, 6-2, Jr.)
|19
|4-7
|2-8
|5-7
|1
|Cole Fessler (#23, 6-3, Jr.)
|15
|3-5
|3-6
|0
|1
|Josh Price (#2, 5-9, Sr.)
|12
|2-3
|2-3
|2-2
|1
|Ryder Hopkins (5-8, So.)
|3
|0-1
|1-2
|0
|2
|Silex
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