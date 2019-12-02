|1
|2
|3
|4
|Final
|Sparta
|15
|6
|13
|14
|48
|Steeleville
|11
|12
|15
|9
|47
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Sparta
|1-1
|0-0
|99/50
|103/52
|Steeleville
|0-1
|0-0
|47/24
|48/24
|Sparta
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Kerry Harris (#30, 6-4, F, Sr.)
|12
|6
|0
|0
|4
|Tony Williams (#11, 5-10, G, Sr.)
|10
|2
|1
|3-4
|1
|Carlos Keen (#10, 6-0, G, Jr.)
|9
|1
|1
|4-5
|4
|Miles Parks (#23, 6-0, F, Sr.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Jayden Ethington (#12, 5-11, G, Sr.)
|5
|0
|1
|2-2
|1
|Bradyne Cometto (#32, 6-6, F, Sr.)
|3
|1
|0
|1-4
|1
|Dauntay Merideth (#2, 5-9, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Steeleville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Austin Hagel (#24, 6-0, Sr.)
|14
|6
|0
|2-3
|3
|Drew Gerlach (6-0, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|1
|Jordan Wilson (#42, 6-2, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|4
|Jacoby Gross (#3, 5-9, Fr.)
|6
|1
|1
|1-2
|1
|Chase Newby (#40, 6-4, So.)
|4
|0
|0
|4-4
|0
|Zach Mevert (#22, 6-0, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Lane Lazenby (#2, 5-6, So.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Carter Wasson (#23, 6-1, Fr.)
|2
|1
|0
|0
|1