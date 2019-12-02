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1234Final
Sparta156131448
Steeleville111215947
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Sparta1-10-099/50103/52
Steeleville0-10-047/2448/24
SpartaPtsFG3FGFTFL
Kerry Harris (#30, 6-4, F, Sr.)126004
Tony Williams (#11, 5-10, G, Sr.)10213-41
Carlos Keen (#10, 6-0, G, Jr.)9114-54
Miles Parks (#23, 6-0, F, Sr.)60201
Jayden Ethington (#12, 5-11, G, Sr.)5012-21
Bradyne Cometto (#32, 6-6, F, Sr.)3101-41
Dauntay Merideth (#2, 5-9, G, So.)30101
SteelevillePtsFG3FGFTFL
Austin Hagel (#24, 6-0, Sr.)14602-33
Drew Gerlach (6-0, Sr.)93101
Jordan Wilson (#42, 6-2, Sr.)63004
Jacoby Gross (#3, 5-9, Fr.)6111-21
Chase Newby (#40, 6-4, So.)4004-40
Zach Mevert (#22, 6-0, So.)30101
Lane Lazenby (#2, 5-6, So.)30101
Carter Wasson (#23, 6-1, Fr.)21001

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