Box: St. Dominic 79, Timberland 51

|1
|2
|3
|4
|Final
|Timberland
|6
|16
|13
|16
|51
|St. Dominic
|14
|26
|21
|18
|79
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Timberland
|2-3
|0-0
|290/58
|320/64
|St. Dominic
|5-2
|0-0
|479/96
|392/78
|Timberland
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Luke Busateri (#33, 6-4, G, Jr.)
|17
|6
|0
|5-7
|2
|Mario Foster (#12, 6-0, G, Sr.)
|7
|1
|1
|2-4
|2
|AJ Raines (#3, 5-10, G, So.)
|7
|0
|2
|1-2
|1
|Grant McDaniel (#5, 6-1, G, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|4
|Nick Alberts (#24, 5-10, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|1
|TJ Jenkins (#2, 5-11, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|David Long (#13, 6-0, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|St. Dominic
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ryan Schwendeman (#44, 6-4, F, Jr.)
|29
|9
|1
|8-10
|0
|Brendan Deters (#10, 6-2, G, Sr.)
|13
|6
|0
|1-2
|2
|Anthony Lewis (#40, 6-1, G, Sr.)
|12
|0
|4
|0
|4
|Bryce Little (#2, 6-5, F, Sr.)
|11
|1
|3
|0
|4
|Patrick Sullivan (#20, 6-2, F, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|0
|Luke Henke (#42, 6-5, C, Sr.)
|2
|1
|0
|0-2
|2
|Trevor North (#12, 5-10, G, So.)
|2
|1
|0
|0
|2
|Tate Cross (5-11, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0