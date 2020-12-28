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Box: St. Dominic 79, Timberland 51
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Box: St. Dominic 79, Timberland 51

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1234Final
Timberland616131651
St. Dominic1426211879
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Timberland2-30-0290/58320/64
St. Dominic5-20-0479/96392/78
TimberlandPtsFG3FGFTFL
Luke Busateri (#33, 6-4, G, Jr.)17605-72
Mario Foster (#12, 6-0, G, Sr.)7112-42
AJ Raines (#3, 5-10, G, So.)7021-21
Grant McDaniel (#5, 6-1, G, Sr.)72104
Nick Alberts (#24, 5-10, G, Sr.)51101
TJ Jenkins (#2, 5-11, G, Sr.)51100
David Long (#13, 6-0, G, So.)30100
St. DominicPtsFG3FGFTFL
Ryan Schwendeman (#44, 6-4, F, Jr.)29918-100
Brendan Deters (#10, 6-2, G, Sr.)13601-22
Anthony Lewis (#40, 6-1, G, Sr.)120404
Bryce Little (#2, 6-5, F, Sr.)111304
Patrick Sullivan (#20, 6-2, F, Sr.)81200
Luke Henke (#42, 6-5, C, Sr.)2100-22
Trevor North (#12, 5-10, G, So.)21002
Tate Cross (5-11, G, Sr.)21000
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