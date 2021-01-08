Box: St. Vincent 70, Crystal City 53

|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|Final
|St. Vincent
|18
|20
|18
|14
|9
|10
|15
|19
|70
|Crystal City
|9
|10
|15
|19
|0
|0
|0
|0
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|St. Vincent
|9-2
|1-0
|622/57
|470/43
|Crystal City
|1-7
|0-2
|440/40
|531/48
|St. Vincent
|Individual stats Have not been reported.
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)
|16
|4
|2
|2-2
|2
|Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)
|11
|4
|1
|0-1
|0
|Ian Kirn (#23, 5-11, G)
|8
|1
|2
|0
|1
|Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)
|7
|1
|0
|5-6
|4
|Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)
|4
|0
|1
|1-4
|0
|Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|5
|Clayton Roussin (#21, 6-0, G, So.)
|3
|1
|0
|1-2
|1