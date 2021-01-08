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Box: St. Vincent 70, Crystal City 53
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Box: St. Vincent 70, Crystal City 53

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12345678Final
St. Vincent18201814910151970
Crystal City9101519000053
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
St. Vincent9-21-0622/57470/43
Crystal City1-70-2440/40531/48
St. Vincent
Individual stats Have not been reported.
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)16422-22
Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)11410-10
Ian Kirn (#23, 5-11, G)81201
Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)7105-64
Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)4011-40
Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)42005
Clayton Roussin (#21, 6-0, G, So.)3101-21
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