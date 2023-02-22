|1
|2
|3
|4
|Final
|St. Vincent
|23
|28
|19
|20
|90
|Crystal City
|13
|22
|21
|13
|69
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|St. Vincent
|16-11
|4-1
|1667/62
|1459/54
|Crystal City
|14-14
|1-4
|1580/59
|1611/60
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|St. Vincent
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Blake Monier (#22, 6-2, G, Sr.)
|21
|7-8
|0-3
|7-10
|4
|Jacob Schremp (#20, 6-2, F, Jr.)
|19
|5-13
|1-2
|6-8
|2
|Grant Abernathy (#30, 5-10, G, Sr.)
|18
|1-3
|4-5
|4-4
|3
|Simon Unterreiner (#32, 6-3, C, Sr.)
|13
|5-8
|0
|3-3
|4
|Payton Strattman (#13, 5-10, G, Jr.)
|10
|0-1
|2-5
|4-4
|3
|Max Wheeler (Fr.)
|7
|1-1
|1-2
|2-2
|1
|Dylan DeWilde (#24, 6-5, C, Sr.)
|2
|0-3
|0-2
|2-2
|3
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ian Kirn (#23, Sr.)
|20
|8-14
|0-5
|4-13
|0
|Cyle Schaumburg (#33, Sr.)
|18
|1-3
|4-6
|4-6
|5
|Jayvion Keith (#14, Sr.)
|14
|6-10
|0
|2-5
|2
|Kanden Bolton (#30, Jr.)
|9
|4-7
|0-5
|1-1
|2
|Kaden Adams (#11, Sr.)
|6
|0-2
|2-3
|0
|2
|Clayton Roussin (#21, Sr.)
|2
|1-3
|0-1
|0
|5